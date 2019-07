Aktivisten blockieren Eingänge von Banken in Zürich und Basel

Dutzende Klimaaktivisten haben laut eigenen Angaben am frühen Montagmorgen die Eingänge der Hauptsitze der Grossbanken Credit Suisse in Zürich und UBS in Basel besetzt. Sie errichteten Sitzblockaden und versperrten die Zugänge teils mit Velos und Pflanzenkübeln.

Die Zürcher Stadtpolizei bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Einsatz am Zürcher Paradeplatz. Laut Angaben der Demonstranten sind «mehrere hundert» Personen am Protest beteiligt.

Gemäss mehreren Medienberichten hat die Polizei den Demonstranten bis 9 Uhr Zeit gegeben, das Gelände vor der Credit Suisse zu verlassen. Ansonsten werde es geräumt.

Die Demonstrierenden fordern vom Schweizer Finanzplatz den sofortigen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, wie das «Collective Climate Justice» auf Twitter mitteilte. Sie beschuldigen die Schweizer Grossbanken, sie würden klimaschädliche Aktionen finanzieren.

#News #ZÜRICH: Heute bleibt auch die Credit Suisse in Zürich geschlossen. Aktivist*innen haben den Hauptsitz der Credit Suisse am Paradeplatz zum Stillstand gebracht. Wir fordern vom Schweizer Finanzplatz den sofortigen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. #fossilfree #ClimateJustice pic.twitter.com/Kxh3ILFOPf — Collective Climate Justice (@climategames_ch) 8. Juli 2019

(sep/sda)