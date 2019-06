Ammoniak-Unfall bei Bell

In der Charcuterie im Untergeschoss eines Produktionsgebäudes bei Bell an der Elsässerstrasse ist Ammoniak ausgetreten. Bemerkt hatte dies ein Mitarbeiter am frühen Donnerstagmorgen, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Mann habe gegen 5.45 Uhr die Rettungskräfte alarmiert.

Wegen der Chemiehavarie mussten die Angestellten das Gebäude verlassen und zu einem Sammelplatz gehen, wo sie durch die Sanität und die Notärzte untersucht wurden. 12 Personen seien zur Kontrolle in die Notfallstationen des Universitätsspitals Basel, des Bruderholzspitals und der Klinik des Landkreises Lörrach eingewiesen worden.

Messungen und Abklärungen durch Spezialisten hätten ergeben, dass keine Gefahr für die Umwelt bestand, heisst es in der Mitteilung. Der Grund der Havarie ist noch nicht geklärt. (amu)