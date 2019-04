Endlich ist der Schönkindhof verkauft. Jahrelang bemühten sich Immobilienfirmen, die Luxusvilla des wegen Betrugs verurteilten Finanzjongleurs Dieter Behring abzustossen. Die Bundesanwaltschaft verlangte dafür 17,4 Millionen Franken, doch so viel wollte niemand bezahlen. Trotz allem Luxus, 40 Zimmern, Sauna, 25-Meter-Schwimmbecken, Gastronomieküche und vielen weiteren Schikanen.

Dieter Behring befand sich nach der Jahrtausendwende in einem Hoch. Basel stand im Banne des Finanzgurus, der aus bescheidenen Geldbeträgen vermeintlich Millionen machen sollte. Basler und Auswärtige liefen ihm in Scharen nach und baten ihn oder seine Kumpanen, ihr Erspartes anzulegen. Damals kaufte er den Schönkindhof für rund 17,5 Millionen Franken und steckte nochmals einen namhaften Millionenbetrag hinein. Die Immobilie dürfte ihn auf etwa 30 Millionen Franken zu stehen gekommen sein.

Doch das konnte und wollte niemand aufbringen, vor allem deshalb nicht, weil die Schikanen – mit der Restaurantküche aus Chromstahl, der Tiefgarage, in die Autos aus dem Hof mit einem Lift versenkt wurden, dem Computerraum und vielem mehr – direkt auf die Bedürfnisse von Behring zugeschnitten waren. Nicht einmal den von der Bundesanwaltschaft geschätzten Wert von mindestens 13,8 Millionen Franken waren Interessierte bereit zu zahlen.

Warten auf Entschädigung

Jetzt hat sich ein indischer Unternehmer getraut. Wie im Kantonsblatt zu lesen ist, hat Samir Natvarlal Shah, wohnhaft in Reinach, die Liegenschaft übernommen. Die Bundesanwaltschaft hält sich bedeckt, wie viel der jetzige Besitzer bezahlt hat. Behring selber hatte sein Anwesen nicht lange genossen. 2004 wurde er verhaftet. Danach sass er ein halbes Jahr in Untersuchungshaft, es folgten zwölf Jahre Untersuchung durch die Bundesanwaltschaft. Schliesslich warf ihm die Anklage vor, ein Schneeballsystem unterhalten und rund 800 Millionen Franken von über 2000 Anlegern veruntreut zu haben. Vor zweieinhalb Jahren verurteilte ihn das Bundesstrafgericht in Bellinzona zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis. Seine Einsprachen wurden abgewiesen, Ende Januar hätte er die Strafe antreten sollen. Doch der gesundheitlich angeschlagene Mann musste ins Spital, wo er vor drei Wochen starb.

Diejenigen Anleger, die Forderungen gestellt haben, warten noch auf Entschädigungszahlungen. Das Verfahren ist blockiert. Gegen den Entscheid in der Strafsache und denjenigen im Zivilpunkt hat das Bundesgericht eine Beschwerde von Dieter Behring und eine separate von Ruth Behring abgewiesen. «Noch nicht abschliessend entschieden ist allerdings die Zusprechung von Schadenersatz an einzelne Geschädigte und die Einziehung von beschlagnahmten Vermögenswerten bei Drittbetroffenen», sagt die Pressesprecherin der Bundesanwaltschaft, Walburga Bur.

Kämpfe gehen weiter

Im Klartext: Es gibt Widerstand gegen die Beschlagnahmung von Vermögenswerten. Behring hatte ja Zwischenmänner, die sich im Hauptverfahren nicht verantworten mussten. In Cash dürften bislang Vermögenswerte von etwa 70 Millionen Franken zusammengekommen sein: ein grosser Teil aus dem Erlös von Liegenschaften von Behring sowie je einer wertvollen Wein- und Uhrensammlung.

Hinter den Kulissen gehen die Kämpfe also trotz Behrings Tod weiter. Unter den rund 2000 Geschädigten sind Akademiker, Erben, jedoch auch Kleinanleger, die ihr Pensionsgeld investiert haben. Der BaZ sind Familien bekannt, die ihr ganzes Vermögen verloren, sowie Partnerschaften, die kaputtgingen. Sie bangen und hoffen nun seit 15 Jahren, dass sie einen Teil ihres Geldes wiedersehen. Dieter Behring hatte stets argumentiert, seine früheren Mittelsmänner seien für die leeren Kassen verantwortlich gewesen. Glauben schenkte ihm weder die Bundesanwaltschaft noch das Bundesstrafgericht in Bellinzona. Allerdings hatte sich kürzlich herausgestellt, dass einer der einstigen Mitbeschuldigten Behrings eine Tarnfirma in einem Steuerparadies betrieb, auf deren Konto sich im Herbst 2017 umgerechnet 100 Millionen Franken befanden. Dies berichtete die «Aargauer Zeitung».

Behring hatte vermutet, dass das Geld ein Teil jener 500 Millionen an Kundengeldern aus seinem System war, die bis heute spurlos verschwunden sind. In diesem Punkt wird die Bundesanwaltschaft also noch tätig werden müssen.

Historische Liegenschaft

Zumindest ist jetzt die Bundesanwaltschaft die Last mit dem Schönkindhof los. Dieser besteht schon seit sechs Jahrhunderten. Der Drucker Andreas Cratander, der im Jahr 1519 das Basler Bürgerrecht erhalten hatte, lebte dort. Nach ihm wurde der Schönkindhof zeitenweise auch «Haus zum Cratander» genannt. Ein Brunnen stand im Hof, und der Garten zog sich bis gegen den Petersgraben hin.

Das steht auf der Homepage des Projekts «Basler Bauten». Das Haus wurde 1447 erstmals erwähnt, als «Heinrich Vischer, zem dritten Gericht, das Hus uff s. Petersberg, genannt Schönkindhof, zwischen dem von Louffen und dem Hof Berenfels» von Junker Conrad und Junker Hans von Löwenberg käuflich erwirbt. 1486 gehört es einem Junker Pforkerd, 1487 dem Junker P. Schönkind, 1507 dem Junker J. Schönkind-von Hertenstein.

Als «Löwenburger Hof» ist die Liegenschaft 1591 im Besitz des Hugenotten Jakob Battier – vielleicht ist es der Seidenhändler und Älteste der französischreformierten Kirche Basels –, 1670 gehört es Sebastian Spörlin, Rat und Obervogt zu Waldenburg. Ihm folgten 1687 Adolf Ortmann-Burckhardt, Mitglied des Grossen Rats, dessen Witwe 1699 den «Hauptmann» und weiland Oberstlieutenant in französischen Diensten, Adrian Schmidtmann, heiratet. Der Hof wechselte noch viele Male die Hand, bevor Dieter Behring ihn übernahm. Offen bleibt, was der indische Unternehmer damit vorhat. (Basler Zeitung)