«Ich bringe dich um, du Schlampe!»

«Vertrau mir. Ich finde dich überall, und dann bring ich dich um», hat er geschrieben. Diese SMS-Nachricht war die letzte von Zehntausenden, die Martina während anderthalb Jahren von ihm bekommen hat. Manchmal hat er über hundert an einem einzigen Tag geschrieben. «Du siehst schön aus heute», stand da. Oder «Ich will mich auf dich legen.» Martina hat Jura an der Universität mit mir studiert; niemand von uns ahnte damals, was sie durchmachte. Dass sie ­anderthalb Jahre verfolgt und ­bedroht wurde.

Martina stand vor dem Schwarzen Brett, als sie die Ausschreibung für einen Studentenjob sah: In einem Ingenieurbüro zwei Wochen lang das Archiv aufräumen. Das ist zehn Jahre her. «Hätte ich stattdessen in einer Bar gearbeitet, am Fliessband, irgendetwas, dann wäre mein Leben anders verlaufen», sagt sie heute. Bereits am ersten Tag im Büro traf die damals 28-Jährige ihn. Einen grossen, schlaksigen Mann, sechs Jahre älter als sie. Jeans, farbige Hemden, Sneakers. Er stellte sich als Ingenieur für Hochbau vor. Ein unbeholfener, aber sympathischer Typ sei er gewesen.

Und dann begann die Zeit der Angst

Nach einer Woche lud er sie ein, nach der Arbeit etwas trinken zu gehen. Sie sassen vor der Cargobar am Rhein, es war warm und er holte Mojitos. «Für mich war es ein Drink unter Kollegen, ich hatte nie Interesse an ihm», sagt sie. Er fühlte anders und wollte sie immer wieder treffen. Bis sie nicht mehr höflich sein wollte und abblockte. Sie erinnert sich nicht mehr bewusst an jenen Tag. Sie weiss nur noch, dass es bis heute der letzte war, an dem sie unbefangen aus dem Haus ging.

Sie ahnte nicht, dass sie bald eine neue Telefonnummer und eine Wohnung in einer anderen Stadt brauchen würde. Sie wusste nicht, dass sie in einer kalten Novembernacht zitternd vor Kälte und Angst in einem Garten kauern würde, überzeugt, er würde sie vergewaltigen oder ­töten. Anfangs rief er sie nachts an. Später schon morgens vor der Arbeit. Sie ging nicht ran. Er schrieb. «Hallo, alles gut bei dir? Ich mache mir langsam Sorgen.» Je später der Tag, desto wütender wurde der Ton. «Dann fick dich halt, du Schlampe.» Martina ärgerte sich. «LASS! MICH! IN! RUHE!», schrieb sie. Einmal, sie war im Ausgang und ziemlich betrunken, nahm sie einen seiner Anrufe entgegen und schrie ihn an. «Ich verzeihe dir», schrieb er am Morgen darauf.

Martina besorgte sich eine neue Handynummer. Drei Tage später kannte er auch die, woher, weiss sie nicht. Als sie einen neuen Mann traf und eine Affäre ­begann, eskalierte die Situation zum ersten Mal.

Er stand vor ihrem Schlaf­zimmerfenster in einer ruhigen Nebenstrasse im Gundeli, ­brüllte und warf Steine gegen die ­Fenster. Martinas Mitbewohner schickten ihn fort. «Du wirst mich nicht los», stand Tage ­später in bunter Kreide auf dem Trottoir.

Und er hielt Wort. An der Universität, in der Migros, im Hallenbad – er tauchte überall auf, war einfach da und starrte sie an. «Meine Geduld ist nicht endlos», schrieb er mit Kreide vors Haus.

Eine neue Phase begann, die «Zeit der Angst», wie Martina sagt. Mitten in der Nacht warf er ihre Scheiben ein, ein Pflasterstein landete neben ihrem Bett, Scherben überall. Er schickte ihr Pornos, Gewaltdarstellungen mit gefesselten und gequälten Frauen. «Ich weiss, was dir Spass macht.» Und er verfolgte sie weiter. Manchmal zog er ein kleines Klappmesser aus der Hosentasche und hielt es sich an den dünnen Hals. «Ich hatte Angst, egal wo ich war und was ich tat.» Martina getraute sich nicht mehr alleine aus dem Haus.

Ein Jahr nach dem ersten Kontakt zeigte sie ihn schliesslich an. Dabei erfuhr sie, dass er nicht Ingenieur war, sondern im Rahmen eines Beschäftigungsprogramms für Arbeitslose als Aushilfe gejobbt hatte. Die Polizei konnte wenig tun, belangte ihn aber, weil er Gewaltpornografie besessen und verbreitet hatte. Der Polizist riet ihr noch, erneut die Telefonnummer zu wechseln.

«Ich weiss, dass du da bist»

Nach der Anzeige war zwei ­Monate Ruhe. «Ich hoffte, dass ihm das eine Lehre gewesen war», sagt sie. Doch das Schlimmste sollte noch kommen.

Es war ein Abend im November. Martina schaute am Laptop Serien, als gegen Mitternacht ­jemand an die Wohnungstür klopfte. Wie er ins Haus gekommen war, weiss Martina nicht. «Ich weiss, dass du alleine bist, lass uns reden», sagte er. Ihr war übel vor Angst. «Ich weiss, dass du da bist.» Stille. «Du wirst dein Verhalten noch bereuen, ich kriege die Tür auch so auf.» Martinas Finger waren steif vor Angst, als sie die Notrufnummer wählte. «Die Polizei kommt gleich, hau ab», wollte sie schreien, doch ihre Stimme versagte. «Ich bringe dich um, du verdammte Schlampe!» Er trat gegen die Wohnungstür, immer wieder. Martina hatte nur noch einen Gedanken: Bis die Polizei hier wäre, hätte er sie umgebracht.

Sie riss die Balkontür auf und rannte hinaus. Nur in Slip und BH sprang sie vom Balkon in den Garten und kroch in ein Gebüsch. Dort kauerte sie, starr vor Angst. Die Polizei stoppte den Wahnsinn kurz darauf. In der Tasche seiner Jeans fanden die Beamten Kondome und ein kleines ­Messer.

Er lässt sie noch immer nicht zur Ruhe kommen

Martina flüchtete zu ihren Eltern. Aber auch dort tauchte er auf der Strasse auf, genauso wie vor der Uni. Martina war hilflos. «Die Polizei sagte mir, sie könnten ihm das nicht verbieten. Was vorgefallen war, reiche nicht für eine Untersuchungshaft.» Er kam mit einer Bewährungsstrafe davon.

Irgendwann hatte Martina ­keine Kraft mehr, brach ihr ­Studium ab und begann eine ­Therapie. Sie zog weg – nach ­Zürich, in ­Basel fühlte sie sich nicht mehr sicher.

Der Umzug ist zehn Jahre her. Doch ihr Stalker lässt sie bis ­heute nicht zur Ruhe kommen. Ihr Name taucht immer wieder auf Sexseiten auf, zweimal hat er im Internet schon eine Todes­anzeige für sie veröffentlicht, das letzte Mal vergangenes Jahr. ­Martina konnte danach stundenlang nicht aufhören zu weinen.

Sie wird ihr Leben lang Angst vor ihm haben. Seit zwei Jahren ist sie verheiratet, den neuen Nachnamen will sie ­jedoch nicht nennen. «Sonst ­findet er mich.»

