Präsident der SVP Basel-Stadt tritt per sofort zurück

Grossrat Eduard Rutschmann ist an der Generalversammlung der SVP Basel-Stadt zum neuen Präsidenten der Kantonalsektion gewählt worden. Dies teile die Partei in der Nacht auf Freitag in einer Medieninformation mit.

Lorenz Nägelin war zuvor per sofort von seinem Amt als Parteipräsident zurückgetreten. Gleichzeitig wurde laut dem Communiqué auch Nationalrat Sebastian Frehner zum neuen Vizepräsidenten gewählt.

Nominationsversammlung vertagt

Ziel des neu gewählten Vorstandes sei es, die SVP Basel-Stadt wieder als Alternative im Kanton zu positionieren, die sich konsequent für mehr Sicherheit, weniger Steuern und eine freie Schweiz einsetze.

Die Nominationsversammlung für die eidgenössischen Wahlen seien zudem auf einen späteren Termin vertagt worden, hiess es weiter. (ms/sda)