Täterin muss für drei Monate in U-Haft

Tage nach der Bluttat von Basel, bei der eine offenbar geistig verwirrte Seniorin den 7-Jährigen mit einem Stich in den Hals tötete, steht Basel noch immer unter Schock.

Die Frau sitzt inzwischen in U-Haft. Dies bestätigte der Basler Kriminalkommissär Peter Gill gegenüber dem «Blick». Die Massnahme gelte vorerst für drei Monate, könne auf Antrag aber auch verlängert werden. Die 75-Jährige werde zudem psychiatrisch begutachtet.

Tatmotiv noch unbekannt

Ein Trauermarsch am Samstag mobilisierte in Basel 3000 Menschen. Nach wie vor ist nichts über das Tatmotiv bekannt. Die möglicherweise schuldunfähige, 75-jährige Tatverdächtige befindet sich seit Donnerstagabend in Gewahrsam, als sie sich Stunden nach der Tat den Behörden stellte.

Der siebenjähriger Primarschüler war am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf dem Weg von der Schule nach Hause, als er am St. Galler-Ring, unweit des Gotthelf-Schulhauses, von einer 75-jährigen Frau niedergestochen wurde.

