Ist das Coronavirus von der Riehener Kita in ein Pflegeheim gelangt?

Die Mutter eines Kindes, das direkten Kontakt mit der am Coronavirus erkrankten Mitarbeiterin der Kindertagesstätte Neumatten in ­Riehen hatte, ging am Freitagmorgen noch ins Adullam zur Arbeit. Die Adullam-Stiftung betreibt ein Privatspital und Pflegeheim in Riehen. Wäre die Kommunikation vonseiten der Behörden schneller gewesen, hätte dies verhindert werden können.

Wie Andreas O. aus Bettingen am Freitag der «Basler Zeitung» mitteilte, holte er am Donnerstag seine Tochter bei der Kita ab. Er brachte sie nach Hause zur Mutter – sie leben getrennt. Später am Abend erfuhren sie von den Medien, dass ein Corona­virus-Fall in der Neumatten bestätigt worden sei. Weder die Kita selbst noch das Gesundheits­departement hätten am Donnerstag Mutter oder Vater darüber ­informiert, so Andreas O.

Am Freitag auf Anfrage der ­Eltern, sei ihnen von einem Angestellten der Kita ein Mail weitergeleitet worden. Der BaZ liegt dieses Schreiben vor. Darin steht, dass die Kita Neumatten «ab ­sofort für die nächsten beiden Wochen geschlossen wird». Der Gesundheitsdienst werde «am Freitag per Mail oder persönlich alle Eltern kontaktieren und über das weitere Vorgehen informieren». In diesem Mail steht nichts über eine Quarantäne.

Dieses Schreiben wurde den Eltern am Freitag um 6.56 Uhr weitergeleitet. Die Mutter musste um 7 Uhr morgens in der Hotellerie im Adullam ihre Schicht antreten. Sie ging zur Arbeit und informierte dort ihre Vorgesetzten über ihre Situation.

Adullam-Direktor bestätigt

Martin Birrer, Direktor der Adullam-Stiftung, bestätigt dies. «Eine unserer Mitarbeitenden, deren Tochter mit der erkrankten Kita-Angestellten Kontakt hatte, erschien am Freitagmorgen zur Arbeit im Adullam in Riehen. Gemäss den Anweisungen der Behörden arbeitete die Frau mit einer Hygienemaske.» Später an demselben Tag sei von­seiten der Gesundheitsdirektion informiert worden, dass die Mutter und das Kind in Quarantäne müssten. «Wir schickten die Mitarbeitende in der Folge nach Hause», so Birrer weiter.

Wie Andreas O. sagt, sei bei ihm und seiner Lebenspartnerin das Informationsschreiben «Anweisung zur Quarantäne nach Kontakt mit einem bestätigten Fall des neuen Coronavirus ­(Covid-19)» – datiert auf den 27. Februar, also dem Donnerstag – erst später am Freitag mit einer Entschuldigung des Gesundheitsdepartements über die Verspätung eingegangen. Erst in diesem Schreiben steht, dass das Kind, um eine weitere Verbreitung des neuen Coronavirus einzudämmen, 14 Tage nach dem letzten Kontakt mit der infizierten Person in Quarantäne muss. Und dass eine Betreuungsperson bestimmt werden muss, die sich mit dem Kind in Quarantäne begibt – wobei sich beide «möglichst ausschliesslich zu Hause aufhalten, oder an einem vom Kantonsärztlichen Dienst fest­gelegten Ort, und nicht nach draussen gehen» sollen.

Ansteckungen im Adullam sind keine bekannt. Die Mitarbeiterin hatte nie direkten Kontakt mit der infizierten Person. Jedoch birgt dieses hochansteckende Virus für ältere und schwächere Personen grosse Risiken.

Der erkrankten Mitarbeiterin der Kita Neumatten geht es indessen gut. Sie befindet sich mit ihrem ebenfalls infizierten Freund in Quarantäne im Unispital. «Sie hat sich vorbildlich verhalten, man kann ihr nichts vor­werfen», sagt Conradin Cramer, Vorsteher des Erziehungsdepartements Basel-Stadt. Es dauerte einige Tage nach ihrer Rückkehr aus den Ferien in Mailand, bis bei ihr Symptome auftraten, weshalb sie zunächst noch arbeiten ging. Als sie aber erkrankte, habe sie sich gemäss den Vorgaben verhalten.