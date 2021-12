Urabstimmung mit 2,2 Millionen Mitgliedern – Basis entscheidet über Alkoholverkauf in der Migros Auf dem Weg zur Klärung der brisanten Grundsatzfrage wagen die zehn regionalen Gremien einen demokratischen Schritt. Nun sind die über 2,2 Millionen Mitglieder der Genossenschaften am Zug. fal UPDATE FOLGT

Ein Regal mit Spirituosen in einer Migrolino-Tankstelle: Zieht nun das grosse Mutterhaus in der Schweiz nach? Foto: Christian Beutler (Keystone/Archiv)

«Die über 2,2 Millionen Mitglieder der Migros-Gemeinschaft werden über die Frage des Verkaufs alkoholischer Getränke in Migros-Filialen entscheiden können. Dies haben die zuständigen Gremien der zehn regionalen Genossenschaften beschlossen. Sie wollen ihre Genossenschafterinnen und Genossenschafter im Juni 2022 in Urabstimmungen dazu befragen. « Das meldet der grosse Schweizer Detailhändler in einem Communiqué am Freitagabend.

Migros entscheidet über Alkoholverkauf Fachleute warnen – Wein und Bier in der Migros wären eine Gefahr für Jugendliche «In allen zehn Migros-Genossenschaften beschlossen jeweils die Verwaltung sowie der Genossenschaftsrat, dass die Mitglieder ihrer Genossenschaft über die Aufhebung oder Beibehaltung des Alkoholverkaufsverbots entscheiden sollen.», heisst es weiter in der Medienmitteilung. Somit sei der Weg frei für entsprechende Urabstimmungen. Diese sollen im Juni 2022 stattfinden.

Abo Analyse zum Alkoholverkauf Wieso die Migros nicht zur Alk-Dealerin werden darf Nun haben also die über 2,2 Genossenschafterinnen und Genossenschafter des Unternehmens die Möglichkeit, über die Alkoholfrage zu befinden. « In jenen Genossenschaften, in denen eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Abstimmenden das Verbot aufheben möchte, könnten ab dem Jahr 2023 Bier, Wein und Spirituosen ins Sortiment der Migros-Filialen aufgenommen werden», schreibt die Migros in ihrem Schreiben. «Einmalige Mitbestimmung in der Schweiz» Die Mitglieder jeder einzelnen Genossenschaft werden somit abschliessend entscheiden, ob die Migros-Filialen in ihrem Einzugsgebiet künftig alkoholische Getränke verkaufen dürfen oder nicht», erklärt Ursula Nold, Präsidentin der Verwaltung des Migros-Genossenschafts-Bundes, in der Mitteilung. Sie sei sicher, dass es intensive Diskussionen mit Argumenten dafür und dagegen geben werde. Fest stünde jedoch bereits jetzt: Diese Art der demokratischen Mitbestimmung sei einmalig für ein Unternehmen in der Schweiz. Sie entspricht dem Anliegen von Unternehmens-Gründer Gottlieb Duttweiler, der diese demokratische Struktur geschaffen habe. Der Verkauf von Alkohol in Migros-Filialen wurde stets kontrovers diskutiert. Den Anstoss für die jüngste Debatte gaben fünf Mitglieder der Delegiertenversammlung des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB). Darauf entschied die DV des MGB am 6. November dieses Jahres mit 85 zu 22 Stimmen, dass die regionalen Genossenschaften über die Durchführung einer Urabstimmung bei ihren Mitgliedern entscheiden sollen. (Update folgt)

