Film-Highlights der Woche – Batman geht auf Schnitzeljagd Der Superheld löst tödliche Rätsel. Ebenfalls neu im Kino: Ein Musical mit «Game of Thrones»-Star Peter Dinklage und eine Zugfahrt nach Russland.

Polizist Gordon (Jeffrey Wright) und Batman (Robert Pattinson) gehen einem Hinweis nach, den ein Bösewicht hinterlassen hat. Foto: Warner Bros.

The Batman

Superheldenfilm von Matt Reeves, USA 2022, 176 Min.

Ursprünglich hätte in «The Batman» erneut Ben Affleck den Superhelden spielen sollen, aber nach dem Misserfolg von «Justice League» (2017) wurde das Projekt noch einmal von vorne aufgerollt. Jetzt trägt stattdessen Vampir-Darsteller Robert Pattinson («Twilight») den Umhang und die Fledermausohren. Tatsächlich macht er im Kostüm eine gute Figur. Bloss als Bruce Wayne wirkt er mit den strähnigen Haaren, die ihm ins Gesicht hängen, wie ein depressiver Teenager.

Batman befindet sich am Halloween-Abend auf Patrouille, da wird er von seinem Verbündeten bei der Polizei, Lieutenant Gordon (Jeffrey Wright), gerufen: Ein geheimnisvoller Killer (Paul Dano) hat den Bürgermeister ermordet. Der Verbrecher nennt sich Riddler und hat am Tatort eine Glückwunschkarte mit einem kryptischen Hinweis hinterlassen. Das ist der Anfang einer grossen Schnitzeljagd.

Gordon und Batman arbeiten sich von Rätsel zu Rätsel, während der Killer den Polizeichef, den Staatsanwalt und weitere wichtige Männer ins Visier nimmt. Und da ist noch Selina Kyle (Zoë Kravitz), eine Bardame, die hart zuschlagen kann und eine Wohnung voller Katzen hat.

Regisseur Matt Reeves («Cloverfield») inszeniert seinen Batman-Film düster und regnerisch, nimmt Anleihen bei Horrorfilmen wie «The Crow», «Seven» und «Saw». Das ist etwas verkrampft, aber allemal unterhaltsam. Interessant wirds, wo der Film die Figur Batman hinterfragt: Der stellt fest, dass er als privilegierter Milliarden-Erbe einige blinde Flecken hat, was die sozialen Probleme Gothams anbelangt. (ggs)

Cyrano

Musical von Joe Wright, USA/Ka/GB 2022, 124 Min.

Was, Cyrano hat keine grosse Nase? Sonst war das auffallende Organ doch stets Ausgangspunkt der Leiden des Mannes, der wunderbare Worte schreibt, in Roxanne verliebt ist, aber ihr wegen seines Äusseren die Liebe nicht zu gestehen wagt. Gérard Depardieu trug die Nase in der französischen Verfilmung von 1982, Steve Martin ebenso in der komödiantischen Annäherung «Roxanne» (1987).

In der Neuversion des Briten Joe Wright («Atonement») spielt nun der kleinwüchsige Peter Dinklage («Game of Thrones») den verliebten Poeten. Und er ist eine Idealbesetzung, mit ihm ist sowohl der Grössenwahn der Figur als auch ihre Schüchternheit sofort greifbar. Die Verfilmung basiert auf einer Musicalversion des klassischen Theaterstücks. Die Songs haben nicht die gleiche Flughöhe wie die Gefühle. Aber der Hauptdarsteller macht mit seiner Präsenz eine gewisse musikalische Eintönigkeit wett. (ml)

Compartment N°6

Roadmovie von Juho Kuosmanen, Fin/Est/D/Russ 2021, 112 Min.

Eigentlich hätte die Finnin Laura (Seidi Harlaa) ihre Zugreise hoch in den Norden Russlands nicht allein unternehmen wollen. Weil aber ihre Freundin verhindert ist, findet sich Laura mit einem Bergarbeiter (Juri Gorissow) im Abteil wieder, der nichts als Wodka und frauenfeindliche Sprüche im Kopf zu haben scheint. Bei der Reise durchs zerfallene Sowjetreich – der Film spielt in den 1990er-Jahren – kommen sich die beiden aber doch näher.

Der finnische Regisseur Juho Kuosmanen fiel 2016 mit «Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki» auf, einem stilisierten Boxerporträt. Im neuen Film inszeniert er näher bei seinen Figuren, zeigt ihre Reisegespräche und Zwischenhalte. Eine warmherzige Fahrt durch kalte Gefilde, die von der Möglichkeit erzählt, Menschen nahezukommen, die wir nicht verstehen. Nebenbei lernen wir auch, was «Ich liebe dich» auf Finnisch heisst. Oder bedeutet «Haista vittu» vielleicht etwas anderes? (ml)

Vikings: Valhalla

Historische Actionserie von Jeb Stuart, Kanada 2022, 8 Folgen

Die Wikinger. Ein Eroberervolk aus dem hohen Norden mit rauen Sitten, scharfen Äxten und ewigem Durst nach Met und Sex. Das zeigte uns die Serie «Vikings» des kanadischen Senders History Television, die von Netflix vertrieben wurde.

Für ein Spin-off, das 100 Jahre später um das Jahr 1000 spielt, hat der Streamingdienst nun selbst das Zepter übernommen und als Showrunner Jeb Stuart eingesetzt, den Drehbuchautor von «Die Hard». Dieser setzt noch weniger auf Schulfernsehen und noch mehr auf Action, es gelingt ihm bereits in den ersten Folgen, ziemlich viel Spannung aufzubauen. Höhepunkt: eine 45-minütige Schlacht um die Brücke vor den Toren des historischen London.

Das Geschehen wickelt sich, ganz im Stil von «Game of Thrones», an mehreren Brennpunkten ab. Wo das hinführt, ist noch schwer abzusehen. Aber die Wikinger sind ausdauernd, und die Serie scheint einen langen Atem zu haben – bereits sind drei Staffeln bestellt. (ml)

Auf Netflix

The Neon Demon

Horror von Nicolas Winding Refn, USA 2016, 117 Min.

Das Xenix zeigt eine Reihe mit Werken, die von Kamerafrauen gefilmt wurden. Natasha Braier steckt hinter den rauschhaften, aggressiv bunten Bildern von «The Neon Demon», einem surrealen Horrorfilm über die Modewelt. Eine junge Frau (Elle Fanning) vom Lande reist nach Los Angeles, um Model zu werden. Agenturen, Fotografen und Modedesigner reissen sich um die Anfängerin. Da häufen sich seltsame Erlebnisse. (ggs)

Donnie Darko

Psychothriller von Richard Kelly, USA 2001, 113 Min.

Die Riff Rough Night ist eine neue Reihe im Riffraff, jeweils am ersten Samstag des Monats gibts eine Spätvorstellung. Den Anfang macht «Donnie Darko». Darin warnt ein Typ in einem Hasenkostüm den Teenager Donnie (Jake Gyllenhaal) vor dem Weltuntergang. Die Kreatur ist allerdings nur imaginär – meint zumindest Donnies Psychiaterin. Während die Apokalypse näherrückt, erscheint der Hase immer wieder. (ggs)

An Angel at My Table

Biopic von Jane Campion, AUS/NZ/GB 1990, 158 Min.

Das Kino Nische stellt im März Filme ins Zentrum, die von Autorinnen handeln. Den Anfang macht ein Frühwerk von Regisseurin Jane Campion, deren Western «The Power of the Dog» gerade für zwölf Oscars nominiert ist. In «An Angel at My Table» erzählt sie von der neuseeländischen Schriftstellerin Janet Frame. Sie sass jahrelang in einer psychiatrischen Klinik, ihr drohte eine Lobotomie – doch dann, einen Tag vor der Operation, wurde ihr ein Literaturpreis verliehen. (ggs)

