Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Eilmeldung :

Joel Schumacher ist tot – Batman- und Grisham-Regisseur 80-jährig gestorben Joel Schumacher feierte in den 80er und 90er Jahre mehrere Kino-Erfolge und produzierte Sommerhits. Nun ist er seiner Krebserkrankung erlegen.

Regisseur Joel Schumacher, hier 2010 am Sundance Film Festival, ist am Montag im Alter von 80 Jahren gestorben. KEYSTONE

Der New Yorker Regisseur Joel Schumacher ist tot. Er starb in seiner Heimatstadt an Krebs. Schumacher feierte in den 80er-Jahren erste Erfolge in Hollywood. Sowohl der Teenager-Film «St. Elmos Fire» wie auch der Horrorfilm «The Lost Boys» gelten bis heute als Klassiker. Die grossen Kassenschlager schuf er in den 90ern mit den beiden John-Grisham-Verfilmungen «Der Klient» und «Die Jury» sowie den beiden Superhelden-Filmen «Batman Forever» und «Batman & Robin».

Dazu kamen Filme wie das Drama «Falling Down» mit Michael Douglas oder der Thriller «8mm» mit Nicolas Cage. Der vielseitige Regisseur hatte 2002 auch mit der Actionkomödie «Bad Company» noch einen Erfolg vorzuweisen und verfilmte 2004 «Das Phantom der Oper».

Seine Blockbuster-Karriere wurde letztlich vom viel kritisierten «Batman & Robin» überschattet und erhielt danach kaum mehr Anerkennung in der Branche. Seine letzte Regiearbeit waren bei der Fernsehserie «House of Cards» für die er zwei Folgen produzierte.

Joel Schumacher war homosexuell und gab dies während seiner Karriere offen zu. Er sagt, dass er dies als Thema in vielen seiner Filme auch absichtlich eingebaut habe. Politisch stand Schumacher den Demokraten nahe, für die er Tausende Dollar spendete.

Joel Schumacher mit den Schauspielern des «Batman & Robin»-Films, George Clooney (Batman) und Arnold Schwarzenegger (Bösewicht Freeze). Reuters

( anf )