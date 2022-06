Tödlicher Arbeitsunfall in Hinwil – Bauer fällt in Futtermaschine und stirbt Im Zürcher Oberland wird ein 78-Jähriger Opfer eines schrecklichen Unglücks. Wie es dazu hat kommen können, wird derzeit untersucht.

Die herbeigerufenen Sanitäter konnten nur noch den Tod des Landwirts feststellen. Symbolfoto: Keystone

Ein tragischer Arbeitsunfall ereignete sich am Montagvormittag im Zürcher Oberland: Ein 78-jähriger Bauer stürzte beim Befüllen einer Futtermischmaschine in ebendiese. Durch den Sturz habe er sich tödliche Verletzungen zugezogen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See-Oberland untersucht.

Neben der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft standen zwei First Responder der Stützpunktfeuerwehr Hinwil, ein Rettungswagen sowie ein Notarzt von Regio 144 im Einsatz.

mcp

Fehler gefunden?Jetzt melden.