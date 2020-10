Fischsterben in Wädenswil – Bauersfrau verursacht Gülleunfall Hunderte Bachforellen sind im Herbst 2019 im Wädenswiler Beichlenkanal verendet. Passiert ist es wegen einer Unachtsamkeit. Paul Steffen

Hunderte Fische verendet: Auch die immer seltener gewordenen Bachforellen sterben, nachdem ein Landwirt Gülle in den Beichlenkanal leerte. Bild: PD

Eine Fahrlässigkeit hat zum grossen Fischsterben im Beichlenkanal beim gleichnamigen Fussballplatz in Wädenswil geführt. Wie aus einem rechtskräftigen Strafbefehl hervorgeht, ist die Frau eines Bauern schuld daran, dass im Oktober 2019 Gülle in den Bach floss. Die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis hat die 33-Jährige zu einer bedingten Geldstrafe von 20 mal 50 Franken und einer Busse von 300 Franken verurteilt. Die Busse muss sie bezahlen, die Geldstrafe wird mit einer zweijährigen Probezeit belegt.

Am verhängnisvollen Tag war der Bauer gegen 10 Uhr auf dem Feld beschäftigt. Mittels externer Verschlauchung fuhr er die Gülle aus. Der Jauchewagen stand auf dem Hof. Um die Gülle vom Wagen zum Traktor auf dem Feld zu leiten, startete die Beschuldigte die entsprechende Pumpe, wobei sie am Traktor die Zapfwelle einschaltete und am Pumpfass zwei Schieber betätigte sowie das Standgas am Traktor erhöhte, heisst es im Strafbefehl. So weit, so normal.