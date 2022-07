Brückenbauer aus Richterswil – Dialma Jakob Bänziger ist gestorben Dialma Jakob Bänziger ist am 13. Juli im Alter von 94 Jahren gestorben. Der Richterswiler war etwa am Bau des SBB-Hardturmviadukts oder der Basler Dreirosenbrücke beteiligt.

Dialma Jakob Bänziger (rechts) bei einer Feier im Jahr 2001. Der Bauingenieur und Brückenbauer ist am 13. Juli im Alter von 94 Jahren gestorben. Foto: Keystone/Theo Gstoehl

Der Schweizer Brückenbauer Dialma Jakob Bänziger ist im Alter von 94 Jahren gestorben, wie aus Todesanzeigen in der «Zürichsee-Zeitung» hervorgeht. Bänziger war etwa am Bau des SBB-Hardturmviadukts oder der Basler Dreirosenbrücke beteiligt.

Bänziger wurde am 14. September 1927 in Vnà GR geboren und wuchs in Buchs SG auf. Laut Todesanzeigen verstarb der Bauingenieur und Brückenbauer am 13. Juli 2022 in Richterswil.

Bei der Fertigstellung 1969 war das Hardturmviadukt die längste vorgespannte Eisenbahnbrücke Europas. Foto: TA

Laut Website der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) schloss Bänziger 1951 sein Studium an der ETH ab. Im Jahr 1959 gründete er sein eigenes Ingenieurbüro in Zürich. Er war neben dem SBB-Hardturmviadukt und der Basler Dreirosenbrücke unter anderem auch an der Rheinbrücke Diepoldsau, der Aarebrücke der A3 bei Schinznach oder der Seebrücke Luzern beteiligt.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.