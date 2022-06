Behinderungen am Hottingerplatz – Baum kracht zu Boden und reisst Fahrleitung mit sich Der Trambetrieb der Linie 3 ist beeinträchtigt. Wie lange das Problem andauert, ist derzeit noch unklar.

Der Baum hat eine Fahrleitung in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Leserreporter

Am Zürcher Hottingerplatz ist ein gewaltiger Baum umgestürzt. Unklar sei, so die Stadtpolizei auf Anfrage, ob der Zwischenfall auf die Gewitter zurückzuführen sei oder der Baum aus anderen Gründen nicht mehr stehe. Personen seien bei dem Vorfall nicht verletzt worden. Der Trambetrieb der Linie 3 ist zwischen Kunsthaus und Römerhof nicht mehr gewährleistet, weil der Baum beim Sturz eine Fahrleitung mit sich gerissen hat. Die Linie 3 verkehre zwischen Central und Römerhof in beiden Richtungen über Limmatquai–Bellevue–Kreuzplatz, meldet die VBZ. Den Fahrgästen zwischen Central und Klusplatz wird empfohlen, die Buslinie 31 zu benützen.

Derzeit sind Einsatzkräfte von Schutz und Rettung und der Stadtpolizei mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Wie lange das Problem für den Trambetrieb andauert, ist unklar. Die Strecke zwischen Kunsthaus und Römerhof ist für den Trambetrieb der Linie 3 in beiden Richtungen gesperrt.

Die Baumkrone kam auf dem Dach der Bäckerei Hürlimann zu liegen. Foto: Leserreporter

