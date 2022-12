Warum wurde Baume-Schneider unterschätzt? Was ist ihr Erfolgsgeheimnis? Und was kommt mit ihr auf die Schweiz zu? Journalistin Lise Bailat kennt die Jurassierin bestens, hier gibt sie Antworten.

Lise Bailat, die Deutschschweiz ist total überrascht über die Wahl von Elisabeth Baume-Schneider. Du hieltest sie schon vor Wochen für möglich. Warum?

Ganz ehrlich: Ich bin auch überrascht, dass es ihr am Ende gereicht hat. Aber schon am Abend des 11. November, als sie ihre Kandidatur bekannt gab, schrieb ich mit einem Kollegen einen Artikel mit dem Titel: «Wie Elisabeth Baume-Schneider die Überraschung schaffen kann.» Denn Elisabeth Baume-Schneider ist eine politische Kampfmaschine. In ihrer ganzen Karriere hat sie keine einzige wichtige Wahl verloren. Sie hat jedes Mal alle überrascht. Es gibt Leute, die sagen, dass sie die Planeten auf eine Reihe bringt. Wenn sie an etwas glaubt, dann packt sie es und gibt alles.