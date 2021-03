Baurekursgericht hat geurteilt – Baumgiganten in Erlenbach bleiben geschützt Zwei Bäume hat der Gemeinderat Erlenbach im Herbst unter Schutz gestellt. Dabei bleibt es, ein Rekurs von Bewohnern und Eigentümern wurde abgelehnt. Christian Dietz-Saluz

Über diese beiden Baumriesen an der Lerchenbergstrasse in Erlenbach hält auch das Baurekursgericht seine schützende Hand. Foto: Manuela Matt

Es gibt Bäume, die überleben Generationen und können Kirchtürme überragen. Deshalb besitzen sie emotionalen Wert, über sie wird gesprochen, vor allem wenn über sie rechtlich geurteilt wird: fällen oder erhalten? In diesem Fall geht es um einen Mammutbaum und um eine Atlaszeder an der Lerchenbergstrasse in Erlenbach, die sich in mehreren scharfen Kurven steil das Dorf hinaufwindet. Die beiden immergrünen Gewächse werden auch hierzulande bis zu 40 Meter hoch und sind darum von weit her sichtbar.

Das war mit ein Grund, weshalb der Gemeinderat im September die Bäume unter Naturschutz stellte. Zudem ordnete er an, dass der Mammutbaum ins Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte von kommunaler Bedeutung aufzunehmen ist. Mit anderen Worten: Die Öffentlichkeit besitzt mehr Recht auf den Erhalt von zwei Bäumen als die Eigentümer und Bewohner der Liegenschaft, die sich in Aussicht und Sicherheit beeinträchtigt fühlen.