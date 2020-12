Super League FCB gelingt Befreiungsschlag gegen Servette

In einer ausgeglichenen Partie zwischen Basel und Servette entscheidet ein Kopfballtor von Pajtim Kasami die Partie. Der wichtige 1:0-Sieg bringt den FC Basel wieder näher an die Tabellenspitze. Servette bleibt derweil in der unteren Tabellenhälfte.