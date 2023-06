Revision des Raumplanungsgesetzes – Kann sie ihren Stall bald zum Wohnhaus umbauen? Ruth Walter kämpft seit Jahren dafür, dass alte Ställe zu Wohnzwecken genutzt werden dürfen. Doch Landschaftsschützer und Bauernverband sind skeptisch - nun berät der Nationalrat. Fabian Renz

«Wir sind keine Spekulanten, es geht uns nicht um irgendwelche Gewinne»: Hausbesitzerin Ruth Walter möchte ihren Stall zu Wohnzwecken umbauen, aber sie darf nicht. Foto: Christian Pfander

Der alte Traktor steht immer noch da, im hinteren Teil des ehemaligen Stalls. Er hat Jahrgang 1954, etwas eingestaubt ist er, «aber er fährt noch», sagt Ruth Walter. Ein Zeuge vergangener Zeiten: Seit über 40 Jahren wird auf Ruth Walters Hof keine aktive Landwirtschaft mehr betrieben. Doch Frau Walter wohnt noch immer hier, wo ihr Grossvater einst als Landwirt die Felder bestellte: Gemeinde Courtepin, im Hinterland von Freiburg, abgeschieden, an idyllischer Hanglage. Vier Generationen sind hier unter einem Dach vereint: neben Ruth Walter auch ihre Mutter, ihr Ehemann, die Tochter, der Schwiegersohn und zwei Enkelinnen.

Vier Generationen, für die es unter dem einen Dach eng ist. 180 Quadratmeter teilen sie sich insgesamt, 80 Quadratmeter bloss umfasst die Wohnung im Obergeschoss, in der die Tochter mit ihrer jungen Familie lebt. Franz und Ruth Walter haben sich wegen Platzmangel zusätzlich im Nachbarhaus eingemietet. Die Lösung für alle diese Probleme stünde, aus Walters Sicht, eigentlich parat: der direkt ans Wohnhaus angebaute Ökonomieteil, der frühere Stall also. 300 Quadratmeter gross, derzeit bloss Ablagefläche – für Objekte wie den Traktor mit Jahrgang 1954 zum Beispiel.

Doch ob Ruth Walter den ehemaligen Stall ihres Grossvaters jemals zu Wohnzwecken umbauen darf: Diese Frage ist offen. Und sie wird nicht in den stillen Hügeln von Courtepin entschieden, sondern 40 Fahrkilometer entfernt im hektischen Bern, im Bundeshaus. Es ist eine Frage, die auf allen Seiten emotional diskutiert wird. Denn sie tangiert nicht nur intime Lebensbereiche wie den persönlichen Wohnraum, sondern rührt an eine grundlegende Doktrin der Schweizer Raumplanung.

Hoffnung da, Dystopien dort

Seit 1972 gilt in der Schweiz die Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet. Die Grundidee ist so simpel-bestechend wie die Nomenklatur: Im Baugebiet, und nur dort, darf gebaut werden. Im Nichtbaugebiet: dort nicht. In der Realität jedoch hat sich die Gesetzgebung über die Jahrzehnte «zu einem Dschungel entwickelt», wie Samuel Kissling vom Schweizer Raumplanungsverband Espace Suisse sagt. «Das Bauverbot ausserhalb des Baugebiets wurde mit fast unüberschaubar vielen Ausnahmen gelöchert.» Das hat, unter anderem, mit der vertrackten Ausgangslage zu tun: Die Schweiz war besiedelt, lange bevor man sie in Landwirtschafts-, Bau- und andere Zonen einteilte. Viele Bauernfamilien lebten traditionell ausserhalb der Siedlungszentren auf einsamen Gehöften – die jetzt ausserhalb des Baugebiets stehen und daher als «nicht mehr zonenkonform» gelten.

«Wir reden hier über Zehntausende Ställe, die sich auf einmal in Wohnhäuser verwandeln könnten.» Raimund Rodewald, Stiftung Landschaftsschutz

Diesen Donnerstag nun beugt sich der Nationalrat über das Problem. Traktandiert ist eine umfassende Revision des Raumplanungsgesetzes. 64 Seiten dick ist die Gesetzesfahne, doch die öffentliche Debatte dreht sich seit einigen Wochen fast ausschliesslich um einen bestimmten Passus: Artikel 24c, Absatz 3bis. Unter dieser Nummerierung stellt die zuständige Fachkommission des Nationalrats einen Antrag, der auf der einen Seite Menschen wie Ruth Walter mit Hoffnung erfüllt – und auf der anderen Seite bei Landschaftsschützern die Dystopie einer verschandelten, zubetonierten Schweiz heraufbeschwört.

Geht es nach einer (knappen) bürgerlichen Mehrheit in der Kommission, dann wird das Bauen ausserhalb der Bauzonen in bestimmten Fällen neu erlaubt, wo es bisher verboten war. Im Fokus stehen Ökonomiebauten, die direkt an «nicht mehr zonenkonforme» Wohnhäuser angeschlossen sind. Sie sollen «innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens vollständig für dauerhafte Wohnnutzungen umgenutzt werden» dürfen. Mehr noch: «Bei freiwilligem Abbruch darf die bereits vorhandene Wohnfläche wieder erstellt werden», schlägt die Kommission vor. Bedingung wäre, dass die Gebäude bereits «über eine ausreichende Erschliessung verfügen».

«Das Kulturland weiter zu überbauen, kommt für mich nicht infrage»: Ruth Walter fühlt sich von den Landschaftsverbänden falsch dargestellt. Foto: Christian Pfander

Da sind sie wieder, die Grundsatzfragen. Wie viel Baustelle soll dort erlaubt sein, wo per Definition eigentlich keine Baustelle vorgesehen ist? Wie geht die Schweiz mit ihrem historischen Besiedelungserbe um?

«Wir gewichten die Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet hoch und lehnen darum die in Artikel 24c vorgeschlagene Lockerung ab.» Samuel Kissling sagt es in aller Vorsicht. Bei Espace Suisse ist man um einen vermittelnden Tonfall bemüht, man will nicht zu den Heissspornen gehören. «Eines kann zum anderen führen: Wenn man angebaute Ställe umnutzen darf, dann entstehen bald zusätzliche Wohneinheiten, die vermietet werden. Das kann wiederum das Bedürfnis nach zusätzlichen Parkplätzen und Carports nach sich ziehen – und so weiter.»

Nun wären zusätzliche Parkplätze nach dem Buchstaben des Artikels zwar weiterhin nicht erlaubt. Die Landschaftsschützer fürchten aber einen mangelhaften Vollzug, den sprichwörtlichen Dammbruch. «Wir reden hier über Zehntausende Ställe, die sich auf einmal in Wohnhäuser verwandeln könnten», warnt Raimund Rodewald von der Stiftung Landschaftsschutz. Auch Markus Ritter, Präsident des Bauernverbands, ist skeptisch. Er und der Vorstand des Bauernverbands lehnen den Antrag der Kommission als zu weit gehend ab – obschon viele Landwirte finanziell profitieren würden, wie Ritter sagt.

«Kein einziger Quadratmeter ausserhalb der Bauzone wird zusätzlich überbaut.» Ruth Walter

«Wir sind keine Spekulanten, es geht uns nicht um irgendwelche Gewinne», erwidert Ruth Walter. Man möchte doch nur genügend Platz für die Familie haben, in einem Mehrgenerationenhaus leben können. «Mehrgenerationenhäuser sind ja ausdrücklich erwünscht.» Walter kennt noch drastischere Fälle als den ihrigen. «Da müssen die Jungen teilweise warten, bis das Grosi oder die Eltern sterben, bevor sie in ihr Elternhaus ziehen können. Das kann es doch nicht sein.»



Die Befürchtungen ihrer Gegner kann Walter nicht nachvollziehen. Sie verweist auf Artikel 41 der Raumplanungsverordnung, der den Wirkungsbereich des erwähnten Gesetzesartikels 24c auf altrechtliche Bauten beschränkt und einzeln stehende Ställe ausschliesst. «Die neu vorgeschlagene Regelung verletzt die Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet in keiner Weise. Es geht um bestehendes Gebäudevolumen. Kein einziger Quadratmeter ausserhalb der Bauzone wird zusätzlich überbaut. Die Gesetzgeber haben dazu bereits die Richtlinien geschaffen.»

Die vielen Artikel und Paragrafen des Raumplanungsrechts samt deren Querverbindungen: Walter ruft sie mühelos aus dem Gedächtnis ab. Jeden Tag beschäftigt sie sich eine bis zwei Stunden mit Raumplanung. Sechs Jahre Kampf um ihren Stall haben sie zur Expertin gemacht – und zur Netzwerkerin. Sie hat eine Interessengemeinschaft gegründet und viele Kontakte geknüpft, etwa zum Freiburger SVP-Nationalrat Pierre-André Page, der nun den Antrag zu Artikel 24c in der Kommission eingebracht hat. Ihr Anliegen bezeichnet sie als eines «für die Landbevölkerung, die einst mit der Landwirtschaft ihr Geld verdiente».

Eine brisante Volksinitiative

Zu anderen, etwa zur Stiftung Landschaftsschutz, ist der Kontakt noch nicht geglückt. Vielleicht scheint die Stimmung auch darum verhärtet, weil die Verbände ihrerseits der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet mehr Nachdruck verschaffen möchten, und zwar mit einer Volksinitiative. «Gegen die Verbauung unserer Landschaft» lautet der Titel des Anliegens. Es würde die Umnutzung von Ställen zu Wohnzwecken konsequent verbieten. Oder, in den Worten von Ruth Walter, eine «sinnvolle Nutzung innerhalb der bestehenden Bauten endgültig verhindern».

So gross die Gegensätze wirken: Im Grundsätzlichen steht man sich gar nicht so fern.

Frau Walter deutet auf einige Hochstamm-Obstbäume, gleich vor ihrem Haus, etwas weiter unten am Hang. Die eindrücklichen Gewächse stammen aus der Zeit ihres Grossvaters, des Bauern. «Wir pflegen sie noch immer», sagt Walter. Auch eine Art Landschaftsschutz. «Wir müssen Sorge tragen zu unserer Landschaft. Das Kulturland weiter zu überbauen, kommt für mich nicht infrage. Und bei denkmalgeschützten Gebäuden bin ich absolut dafür, dass man mit diesen achtsamer umgehen muss.» Es sind Sätze, die auch von Raimund Rodewald stammen könnten.

Ruth Walter sieht sich als Grüne: kein Parteimitglied, aber der Einstellung und der Handlungsweise nach. Der Umgang mit dem historischen Schweizer Besiedelungserbe jedoch: Er kann, wie sich zeigt, auch jene spalten, die das Ziel einer intakten Landschaft eigentlich teilen.

