30. Spieltag – Bayern gewinnt souverän – Zuber trifft für Hoffenheim Der FC Bayern schwächelt in Leverkusen nur kurz und siegt dann souverän. RB Leipzig muss gegen den Tabellenletzten Paderborn nach langer Unterzahl den späten Ausgleich hinnehmen. Im Tabellenkeller vergibt Düsseldorf die nächste Chance, Mainz ist der grosse Gewinner.

Kingsley Coman erzielt in der 27. Minute den wichtigen 1:1-Ausgleichstreffer, der die Münchner auf die Siegesstrasse bringt. KEYSTONE 15 Minuten nach dem Ausgleich ballt Leon Goretzka (l.) seine Hand zur Faust. Grund dafür ist sein Führungstreffer. KEYSTONE Adi Huetter (l.) muss sich mit Eintracht Frankfurt zu Hause 0:2 geschlagen geben. Für Mainz 05 ist es der erste Sieg seit Wiederbeginn in der Bundesliga. KEYSTONE 1 / 5

Trotz anfänglicher Mühe hat der FC Bayern mit einem souveränen Sieg bei Bayer Leverkusen den nächsten Schritt zur achten Meisterschaft in Serie gemacht. Die Münchner setzten sich am Samstag nach 0:1-Rückstand 4:2 (3:1) durch. RB Leipzig kassierte am 30. Spieltag der Bundesliga beim 1:1 (1:0) gegen den Letzten SC Paderborn in Unterzahl spät den Ausgleich. Im Abstiegskampf kam Fortuna Düsseldorf trotz Überzahl und Führung nicht über ein 2:2 (1:1) gegen die TSG Hoffenheim hinaus. Der FSV Mainz holte mit einem 2:0 (1:0) im Derby bei Eintracht Frankfurt einen wichtigen Sieg.

Für die Münchner begann die Partie mit einem frühen Schreck. Lucas Alario brachte die Werkself, die kurzfristig auf den verletzten Kai Havertz verzichten musste, in Führung (9. Minute). Doch Kingsley Coman (27.), Leon Goretzka (42.) und Serge Gnabry (45.) drehten die Partie. Robert Lewandowski erhöhte (66.), Florian Wirtz verkürzte (89.). Der Rekordmeister vergrösserte seinen Vorsprung vor dem Spiel von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC am Abend auf zehn Zähler.

Leipzig verspielt Sieg in der Nachspielzeit

In Leipzig bereitete Timo Werner, der laut Medien vor einem Wechsel zum FC Chelsea steht, die Führung durch Patrik Schick vor (27.). Dayot Upamecano schwächte die Gastgeber durch seine Gelb-Rote Karte (43.), Paderborn traf durch Christian Strohdiek zum 1:1 (90.+2). RB verpasste den Sprung auf Rang zwei, Paderborn liegt trotz des Remis vier Spieltage vor Schluss acht Zähler hinter dem Relegationsrang.

Mainz dagegen kann mit nun 31 Punkten auf Rang 15 zumindest etwas aufatmen. Moussa Niakhaté (43.) und Pierre Kunde Malong (77.) sicherten den Gästen den wichtigen Sieg im Rhein-Main-Derby. Die Hessen sind mit 35 Zählern weiterhin noch nicht endgültig gerettet.

Turbulent startete die Partie in Düsseldorf: Nach der Fortuna-Führung durch Rouwen Hennings (5.) sah Hoffenheims Benjamin Hübner die Rote Karte (9.). Hoffenheim glich durch Munas Dabbur aus (16.), ein Tor von Hennings wurde nach Videobeweis nicht gegeben. Hoffenheims Steven Zuber (61.) und erneut Hennings (77.) trafen in der zweiten Halbzeit. Düsseldorf liegt nun drei Zähler vor dem 17. Werder Bremen, der Sonntag gegen Wolfsburg spielt. (dpa)

Bayer Leverkusen – Bayern München 2:4 (1:3)

Tore: 10. Alario 1:0. 28. Coman 1:1. 42. Goretzka 1:2. 45. Gnabry 1:3. 66. Lewandowski 1:4. 89. Wirtz 2:4.

Eintracht Frankfurt – Mainz 0:2 (0:1)

Tore: 43. Niakhaté 0:1. 77. Kunde Malong 0:2. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ab 82. mit Sow, ohne Gelson Fernandes (verletzt). Mainz ab 75. mit Edimilson Fernandes.

Leipzig – Paderborn 1:1 (1:0)

Tore: 27. Schick 1:0. 92. Strohdiek 1:1. – Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). 43. Gelb-rote Karte gegen Upamecano (Leipzig).

Fortuna Düsseldorf – Hoffenheim 2:2 (1:1)

Tore: 5. Hennings 1:0. 16. Dabbur 1:1. 61. Zuber 1:2. 75. Hennings (Foulpenalty) 2:2. – Bemerkungen: Hoffenheim bis 62. mit Zuber. 9. Rote Karte gegen Hübner (Hoffenheim/Tätlichkeit).

