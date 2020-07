DFB-Pokal – Bayern ist «heiss» auf das Geister-Double Der Final zwischen Bayern und Leverkusen wird von der Corona-Pandemie überschattet. Die Fans erhalten am Samstagabend keinen Einlass ins Stadion – das ist ein Novum. Boqaj Frrok

Schon 2019 gewann der FC Bayern den Cupfinal in Berlin. Wird das Team von Hansi Flick auch dieses Jahr den Pokal in die Luft stemmen? Getty Images

Es scheint alles hergerichtet für ein Fussballfest. Seit Freitag zieren Spruchbanner das Olympiastadion in Berlin. «Schreibt Geschichte», steht etwa in grossen Lettern im Leverkusener Block. Das Banner, das vor der Partie herumgeistert, passt irgendwie. Man könnte vor dem Duell zwischen Bayern und Leverkusen ein Spektakel vermuten. Das wäre der Final allemal. Doch das Spiel wird wegen der Corona-Pandemie erstmals ohne Fans ausgetragen. Das ist historisch.

Natürlich tue das «in der Seele weh», sagt DFB-Präsident Fritz Keller. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wollen die Protagonisten den Cupfinal trotzdem zu einem Fussballfest steigen lassen. Wenn um 20.00 Uhr der Ball rollt, können Fans aus 160 Ländern den Final im Fernsehen anschauen. Und im traditionsreichen Olympiastadion sind die leeren Ränge wenigstens in Vereinsfarben dekoriert. «Es ist natürlich immer ein Höhepunkt der Saison, jetzt mit einem anderen Ambiente», erklärte Bayern-Captain und Goalie Manuel Neuer. «Wir nehmen das so an, wie es ist, und sind ganz heiss, diesen Pokal zu gewinnen.»

Bayern steigt als Favorit in die Partie

Der Dauersieger FC Bayern will nach dem Sané-Coup auch das Double holen. «Wir versuchen alles, damit wir das Double wieder nach München holen», sagte Hansi Flick vor seinem ersten Cupfinal als Chefcoach. Auf der anderen Seite will der ewige Zweite – Bayer Leverkusen – die jahrzehntelange Titel-Tristesse beenden. Immerhin kennt Leverkusen als eine von zwei Mannschaften überhaupt das Gefühl eines Sieges über die Bayern.

Doch der Favorit ist das Team von Bayern-Trainer Hansi Flick, der in der Bundesliga am besten durch die Corona-Zeit gekommen ist. Und 20 von 21 Pflichtspielen in diesem Jahr gewonnen hat. «Wir spielen am Samstag gegen die aktuell beste Mannschaft in Europa», sagte Leverkusens Sportchef Rudi Völler, der noch ohne Titel mit Bayer ist. «Es reicht nicht, an die Grenzen zu stossen. Wir müssen darüber hinausgehen, wenn wir gewinnen wollen.»

In der Bundesliga gewann der Rekordmeister 48 von bisher 82 Begegnungen. Nur 18-mal ging Leverkusen als Sieger vom Platz. In der abgelaufenen Saison feierte Bayer 04 aber im vergangenen November beim 2:1 einen der seltenen Erfolge in München. Leon Bailey war mit seinen zwei Treffern der Matchwinner. Das Rückspiel in der BayArena gewannen aber wieder die Münchner am 30. Spieltag 4:2.

Noch eindeutiger sieht es im DFB-Pokal aus. Da trafen München und Leverkusen sechsmal aufeinander. Fünfmal setzte sich der FC Bayern durch, zuletzt im Halbfinal 2018 beim fulminanten 6:2-Sieg in Leverkusen. Bayer konnte die Münchner nur ein einziges Mal schlagen, mit einem 4:2-Erfolg im Viertelfinale 2009. Im Final treffen beide Clubs erstmals aufeinander.

Beide Trainer waren am Freitag bemüht, den Blick weg von den exquisiten Einzelkönnern hin zur mannschaftlichen Geschlossenheit in den eigenen Reihen zu lenken. Bei Leverkusen fehlen Dailey Sinkgraven und Paulinho, bei den Bayern ist Thiago nach seiner Leistenoperation wieder eine Option. Und der seit Oktober verletzte Auswahlspieler Niklas Süle könnte nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder im Bayern-Kader stehen. «Er hat eine sehr gute Entwicklung gemacht», sagte der langjährige Nationalmannschaftsassistent Flick. Als Teil des Kaders würde Süle am Samstag so gerne mit dem acht Liter Schampus fassenden «Pott» vor der mit roten und weissen Fanclub-Bannern dekorierten Kurve jubeln.

Mehrere Rekorde sind möglich

Auch die Liste der Rekordgewinner unter den Spielern ist sehr vom FC Bayern geprägt. Den alleinigen Rekordhalter Bastian Schweinsteiger, der den Pokal siebenmal gewann, wird in diesem Jahr keiner einholen. Manuel Neuer, Thomas Müller und David Alaba könnten mit ihrem sechsten Triumph aber mit dem Quartett Franck Ribéry, Philipp Lahm, Claudio Pizarro und Oliver Kahn gleichziehen.

Einen Rekord der ganz anderen Art könnte am Samstag Florian Wirtz aufstellen. Käme der 17 Jahre alte Offensiv-Spieler der Leverkusener zum Einsatz, würde er zum jüngsten Spieler werden, der je in einem deutschen Final auflief. Es wäre der zweite Rekord für Wirtz in weniger als einem Monat. Durch einen Treffer Anfang Juni – ebenfalls gegen den FC Bayern – war er schon zum jüngsten Torschützen in der Bundesliga-Historie geworden.

Leverkusens Trainer Peter Bosz kann noch auf ein gutes Omen hoffen. Er ist der vierte niederländische Trainer, der ein Team in einem deutschen Pokal-Endspiel betreut. Seine drei Vorgänger gewannen alle ihre vier Finals. Rinus Michels 1983 mit dem 1. FC Köln, Huub Stevens 2001 und 2002 mit dem FC Schalke 04 und Louis van Gaal 2010 mit dem FC Bayern München. «Die Trainer sind in Holland grosse Namen», sagte Bosz: «Es wäre super, wenn mein Name in dieser Reihe stehen würde.»

( DPA )