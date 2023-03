Bundesliga: Union lässt Punkte liegen, auch BVB mit Remis

Derby-Enttäuschung nach Chelsea-Frust: Ausgerechnet im 100. Bundesliga-Derby beim Erzrivalen FC Schalke 04 hat Borussia Dortmund im Meisterkampf gegen den FC Bayern einen möglicherweise entscheidenden Rückschlag hinnehmen müssen. Trotz klarer Überlegenheit und zweimaliger Führung riss beim 2:2 (1:0) in Gelsenkirchen die Dortmunder Siegesserie nach zuvor acht Liga-Erfolgen in Serie.

Damit hat Dortmund nun zwei Punkte Rückstand auf die Bayern und die deutlich schlechtere Tordifferenz, im übernächsten Spiel müssen sie zum Gipfel-Treffen nach München. Es war das frustrierende Ende einer emotionalen und enttäuschenden Woche. Vier Tage zuvor war die Borussia durch ein 0:2 beim FC Chelsea im Achtelfinale der Champions League gescheitert. Cédric Brunner kam bei Schalke während der gesamten Spielzeit zum Einsatz, in der 55. Minute wurde er mit der Gelben Karte verwarnt.

5:3-Sieg für Bayern München

Nach der Gala gegen PSG hat Bayern München die Tabellenführung in der Bundesliga behauptet und den Druck auf Borussia Dortmund vor dem Revierderby auf Schalke erhöht. Yann Sommer musste sich im Bayern-Tor dabei drei Mal geschlagen geben: Die Münchner siegten am Samstag gegen Augsburg 5:3 und stehen nun bei 52 Punkten. Der BVB folgt drei Zähler dahinter, kann aber am Abend (18.30 Uhr) mit einem Sieg in Gelsenkirchen wieder gleichziehen. Was PSG im Champions-League-Achtelfinal in zwei Spielen nicht gelang, schaffte Mergim Berisha schon nach zwei Minuten, als er die Augsburger in München in Führung brachte.

Doch Joao Cancelo (15.), zweimal Benjamin Pavard (19. und 35.) sowie Leroy Sané (45.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Im zweiten Durchgang traf auch noch Alphonso Davies (74.). Zuvor hatte erneut Berisha zwischenzeitlich per Foulpenalty (60.) verkürzt. Dem 24-Jährigen gelangen damit in dieser Saison drei Tore gegen die Münchner. Im Hinspiel hatte Berisha den 1:0-Siegtreffer erzielt. Irvin Cardona (90.+3) traf für Augsburg, bei dem Ruben Vargas in der Halbzeitpause eingewechselt wurde, zum Endstand.

Das fünfte Bayern-Tor gegen Augsburg: Alphonso Davis trifft nach 74 Minuten zum 5:2 Foto: Getty

Auf den dritten Platz ist RB Leipzig durch ein 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach vorgerückt. Für Brisanz war gesorgt, schliesslich hatten Trainer Marco Rose und Manager Max Eberl einst gemeinsam für die Borussia gearbeitet. Am Ende durften sie nach Toren von Timo Werner (58.), Emil Forsberg per Foulelfmeter (71.) und Josko Gvardiol (80.) jubeln. Dabei hätten die Gladbacher noch in Führung gehen können, doch Alassane Plea scheiterte vom Elfmeterpunkt (53.). Für den Franzosen war es ein gebrauchter Tag, denn er verursachte auch noch den Leipziger Elfmeter. Nico Elvedi spielte bei Gladbach durch, der weiterhin verletzte Jonas Omlin wurde im Tor der Borussia von Tobias Sippel vertreten.

Frankfurt lässt Punkte liegen

Eintracht Frankfurt und Djibril Sow, der nach 86 Minuten ausgewechselt wurde, erlitten dagegen im Rennen um die Champions-League-Plätze durch ein 1:1 gegen den VfB Stuttgart einen weiteren Rückschlag. In Frankfurt war es Sebastian Rode, der den Führungstreffer für die Eintracht erzielte (55.). Doch Silas (75.) sorgte dafür, dass Eintracht auch im vierten Pflichtspiel in Serie ohne Sieg blieb.

Hertha BSC verpasste beim 1:1 gegen Mainz 05 die Chance, sich ein wenig Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Die Berliner bleiben zumindest vor Stuttgart (16.). Ernst ist die Lage auch für die Hertha auf dem 15. Platz, zumal Bochum am Freitag durch ein 2:0 in Köln vorbeigezogen ist. Gegen Mainz reichte im Olympiastadion das Tor von Jessic Ngankam per Handelfmeter (18.) nicht zum Sieg, denn Ludovic Ajorque gelang noch für Mainz der Treffer zum Punktgewinn (57.). Edimilson Fernandes spielt bei den Mainzern durch.

Die abstiegsbedrohte TSG 1899 Hoffenheim den ersten Punktgewinn unter ihrem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo spät verspielt. Die Hoffenheimer unterlagen am Sonntag durch ein spätes Gegentor mit 1:2 (0:1) beim SC Freiburg und beenden den 24. Spieltag als Tabellenletzter. Freiburg gelang drei Tage nach dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Juventus Turin in der Liga nach zuletzt zwei Unentschieden wieder ein Erfolg. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich bleibt damit weiter aussichtsreich im Rennen um die Europapokal-Ränge. Ritsu Doan (89. Minute) sicherte kurz vor Schluss den Sieg für die Gastgeber. Maximilian Eggestein (5.) hatte den Sport-Club in Führung gebracht, Angelo Stiller zwischenzeitlich für Hoffenheim ausgeglichen (49.).

Leverkusen gewinnt

Bayer Leverkusen bleibt auf Europapokal-Kurs. Zwischen den beiden Achtelfinalspielen in der Europa League gegen Ferencvaros Budapest und eine Woche vor dem Highlight-Spiel gegen Bayern München gewannen die Rheinländer bei Werder Bremen mit 3:2 (1:1). Nach dem zehnten Saisonsieg mischt das Team von Trainer Xabi Alonso weiter mit im Kampf um Platz sieben, der am Ende für die Europa Conference League reichen könnte. Auch Platz sechs, auf dem die derzeit schwächelnden Frankfurter liegen, ist nur sechs Zähler entfernt.

Vor 41'000 Zuschauern im Weserstadion gingen die stark ersatzgeschwächten Bremer zwar in der 30. Minute durch Marvin Ducksch in Führung. Doch Mitchel Bakker (34. Minute), Jeremie Frimpong (56.) und Adam Hlozek (83.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Bremens Nationalstürmer Niclas Füllkrug (86.) erzielte per Handelfmeter den Endstand. Werder bleibt nach der zwölften Saisonniederlage Tabellenelfter.

Fischers Union mit Remis

Der VfL Wolfsburg und Union Berlin haben sich in der letzten Partie des 24. Spieltages der 1:1 (0:0) getrennt. Vor 23'554 Zuschauern in der Volkswagen Arena ging das Team des Trainers Urs Fischer am Sonntag durch einen Foulelfmeter von Josip Juranovic in der 72. Minute in Führung. Der Ausgleich von Kevin Wimmer fiel erst sechs Minuten vor Schluss (84.). Über das ganze Spiel gesehen vergab der VfL wie schon vor einer Woche beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt mehrere gute Chancen und liegt auf Rang acht der Tabelle. Union ist Vierter. (DPA/tzi)