Krisenhandling des Bundes – Beamte horteten Masken und Desinfektionsmittel Interne Protokolle zeigen, wie Verwaltungsangestellte während der Krise Masken zurückhalten wollten. Und warum der Bund lange behauptete, sie seien wirkungslos gegen das Coronavirus. Roland Gamp , Christian Brönnimann

Für die Gesamtbevölkerung gab es lange nicht genug Masken. Beamte in Bundesbern hingegen durften einige Exemplare behalten. Foto: Christian Pfander

Daniel Koch wiederholte das, was er in den Wochen zuvor bereits in verschiedenen Varianten ausgeführt hatte. «Schutzmasken sind, wenn sie in der allgemeinen Bevölkerung getragen werden, sehr wenig wirksam.» Man solle sie dem Gesundheitswesen überlassen, mahnte der «Mr. Corona» des Bundesamts für Gesundheit (BAG). «Wenn diesen Leuten die Schutzmasken ausgehen, dann werden sie Tote zu beklagen haben.»