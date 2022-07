Polizeieinsatz sorgt für Empörung – Beamte töten Schwarzen mit dutzenden Schüssen Neu veröffentlichte Bodycam-Videos einer schief gelaufenen Verkehrskontrolle sorgen in den USA für Empörung. Die Leiche eines dabei getöteten 25-jährigen Mannes wies 60 Schusswunden auf.

Erneut sorgt in den USA ein Polizeieinsatz für Empörung, bei dem ein schwarzer Mann erschossen wurde. Die Polizei in Akron im Bundesstaat Ohio veröffentlichte am Sonntag mehrere Videos des Einsatzes am 27. Juni. Die Beamten lieferten sich an dem Abend mit dem 25 Jahre alten Jayland Walker eine Verfolgungsjagd. Als der Mann schliesslich sein Auto verliess, um zu Fuss weiter zu flüchten, feuerten Polizisten Dutzende Schüsse ab. Nach Polizeiangaben weist die Leiche des 25-Jährigen 60 Schusswunden auf. Es war offen, wie oft genau er getroffen wurde, da es sich auch um Ein- und Austrittswunden von Kugeln handeln könne.

Zuvor war es in Akron seit einigen Tagen zu Protesten gekommen. Bürgermeister Dan Horrigan rief die Menschen in der Stadt auf, friedlich zu bleiben. Er nannte die Videoaufnahmen der Körperkamera der Polizei «herzzerreissend». «Es ist sehr schwer zu ertragen», sagte er bei einer Pressekonferenz.

Aus einer Verkehrskontrolle wurde eine Verfolgungsjagd

Nach Angaben der Polizei wollten die Beamten den 25-jährigen Walker wegen eines Verkehrsdelikts anhalten. Dieser sei aber mit seinem Wagen geflüchtet. Der Polizei zufolge soll er dabei auch einen Schuss abgefeuert haben. Als er schliesslich die Flucht zu Fuss fortsetzte, trug er eine Skimaske, wie es weiter hiess. Die Polizei habe zunächst versucht, ihn mit Tasern zu stoppen und dann geschossen.

«Es scheint, dass Herr Walker sich dem Beamten zuwandte, und es gibt ein Standbild, auf dem eine Vorwärtsbewegung seines Arms zu sehen ist», sagte Polizeichef Stephen Mylett. «Die genaue Anzahl der abgefeuerten Schüsse ist uns nicht bekannt.» Acht Polizisten seien dabei «direkt involviert» gewesen. Zu diesem Zeitpunkt sei der 25-jährige Walker nicht bewaffnet gewesen. Man habe aber eine Waffe in seinem Wagen gefunden.

Mylett sagte, er sei noch in ein Krankenhaus gebracht worden, aber seinen Verletzungen erlegen. «Aus einer routinemässigen Verkehrskontrolle, die wahrscheinlich mit einer Verwarnung oder einem Strafzettel enden würde, wurde eine Verfolgungsjagd.»

