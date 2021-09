Führung Stadtpolizei Zürich – Beat Oppliger wird neuer Kommandant Der derzeit leitende Oberstaatsanwalt wird bei der Stadtpolizei Nachfolger von Daniel Blumer. Er tritt seine Stelle im kommenden Juni an.

Beat Oppliger wechselt von der Oberstaatsanwaltschaft in der Altstadt als Kommandant auf die Wache am Bahnhofquai. Foto: Samuel Schalch

Die Stadtpolizei Zürich wird ab Juni 2022 von Beat Oppliger geführt. Der Stadtrat ernennt den 54-jährigen Juristen zum neuen Kommandanten, wie die Stadt am Mittwoch mitteilt. Oppliger folgt auf Daniel Blumer, der im Frühling in Pension geht.

Beat Oppliger ist seit 2014 Leitender Oberstaatsanwalt des Kantons Zürich. Er hat sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gegen 3 Frauen und 15 Männer durchgesetzt. Seine breite Erfahrung in der Strafverfolgung, sein Leistungsausweis in operativen wie auch in strategischen Aufgaben und sein starkes und gewinnendes persönliches Profil haben den Stadtrat überzeugt.

Beat Oppliger studierte an der Universität Zürich Rechtswissenschaften. Nach Tätigkeiten bei der Bezirksanwaltschaft wechselte er 2003 zur Stadtpolizei. Er war Chef der Verkehrspolizei und später Mitglied der Stapo-Geschäftsleitung. Bei der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine polizeiliche Führungskultur nachgesagt.

Oppliger tritt seine neue Stelle mit einem 100%-Pensum am 1. Mai 2022 an.

ema

