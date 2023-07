Nachruf – Beat Züger verstorben Der Internationale Meister ist nach schwerer Krankheit 62-jährig verstorben. André Behr

Beat Züger, 3. Juni 1961 – 4. Juli 2023

Schon seit längerem schwer erkrankt ist der Internationale Meister Beat Züger am 4. Juli 62-jährig verstorben. Er war über viele Jahre ein enger Mitarbeiter der Schachspalte des Tages-Anzeigers und u.a. versierter Analytiker und Spezialist in den Bereichen Schachprobleme und Kommentierung von Partien.

Geboren am 3. Juni 1961 in Lachen und wohnhaft in Siebnen (SZ) hat Beat Züger unter anderem alle nationalen Titel gewonnen, die Juniorenmeisterschaft und den Coupe Suisse (1978), Einzelmeisterschaft (1989), Mannschaftsmeisterschaft mit Zürich (1978, 1987) und Luzern (1991) sowie den Team-Cup 1995 (mit Grischuna). Darüber hinaus siegte Beat Züger 1983 bei einem Jungmeisterturnier in Zug und gewann 1987 das Crédit Suisse World Mixed-Turnier in Biel und war Mitglied des Nationalteams.

Beat Züger verstand sich zeitlebens als professioneller Schachspieler und Trainer. Unter anderem hatte er sich auch dem Pfäffikoner Fabian Bänziger angenommen, der mittlerweile eine wichtig Stütze des Schweizer Nationalteams ist. Obwohl Beat Züger zweifellos GM-Stärke aufwies und auch alle drei dafür erforderlichen Normen geholt hatte, bekam er diesen Titel aus formalen Gründen nie zugesprochen, was ihn sehr kränkte.



