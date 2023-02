Doku über Boris Becker – Becker – ein Houdini im Leben wie auf dem Tennisplatz Auf der Berlinale läuft ein Film über den früheren Sportler und Ex-Häftling. Dafür hat er die Kontrolle abgegeben – und der Regisseur eine interessante Theorie. Philipp Bovermann

Boris Becker auf dem roten Teppich für die Premiere des Films «Boom! Boom! The World vs. Boris Becker» während der 73. Internationalen Filmfestspiele Berlin im Februar 2023. Foto: Clemens Bilan (Keystone)

Menschen, die vor Kameras treten, um endlich einmal die Wahrheit zu erzählen, und die Wahrheit, das ist ein kompliziertes Verhältnis. Da hilft es, wenn der Interviewer zugleich eine Theorie aufstellt, warum es mit der reinen Wahrheit einfach nicht klappen will. Genau das hat Alex Gibney in dem Film getan, den er über Boris Becker gedreht hat. Am Sonntag feierte er auf der Berlinale Premiere.