Risiko wegen Beschuss – Bedrohung durch Atomanlagen in der Ukraine ist «sehr real» Experten sagen, welche Gefahr vom havarierten Meiler in Tschernobyl und von laufenden Atomkraftwerken im Kriegsgebiet ausgeht – und was das für die Schweiz bedeutet. Joachim Laukenmann

Die Kämpfe sind ein grosses Risiko: Ukrainische Feuerwehrleute in der Nähe der Sperrzone bei Tschernobyl. Foto: EPA, STR

15 Kernreaktoren an vier Standorten, der Unglücksreaktor in Tschernobyl, mehrere Lager für radioaktive Abfälle und abgebrannte Brennelemente – in der Ukraine gibt es einiges an nuklearer Infrastruktur. Es ist zwar unplausibel, dass Russland diese Anlagen gezielt angreift und zerstört. Zu gross wäre die Gefahr, dass radioaktive Wolken über die Grenze nach Russland verfrachtet werden oder eine ganze Region um einen Reaktor ein zweites Tschernobyl erlebt.