Regierung muss nachliefern – Befürworter des Zürcher Seeuferwegs verlieren die Geduld In den letzten zehn Jahren wurden nur gerade 180 Meter Gehweg am Zürichseeufer realisiert. Doch nun kommt einiges in Bewegung. Hélène Arnet

Morgenstimmung am Cassiopeiasteg in Wollishofen: In der Stadt Zürich ist der Seeuferweg realisiert. Foto: Urs Jaudas

Die Klimaallianz hat erneut erfolgreich zusammengespielt: Der Kantonsrat hat am Montag mit 85 zu 81 Stimmen dem Regierungsrat einen Ergänzungsbericht zu einem Bericht über die Uferwegplanung an Seen und Fliessgewässern aufgebrummt. Dies, obwohl Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) fand, dass sich die Bilanz hinsichtlich der Realisierung der Uferwege entlang der Zürcher Seen und Fliessgewässer sehen lassen könne.

Andrew Katumba (SP, Zürich), Präsident der vorberatenden Kommission, bezeichnete hingegen den Leistungsausweis der Volkswirtschaftsdirektion als mager. «Seit 2012 sind nur noch 180 Meter erstellt worden.» Diese liegen in der Gemeinde Horgen.