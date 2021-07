Geldblog: Anlagefonds bei Banken – Behalten Sie die Gesamtsituation im Auge Wer bei mehreren Banken Depots hat, sollte bei Neuanlagen auch seine bisherigen Wertschriften mitberücksichtigen. Sonst riskiert man ein Klumpenrisiko. Martin Spieler

Meine Bank schlägt mir vor, je zur Hälfte 100’000 Franken in die zwei Fonds Swisscanto Real Estate Fund Responsible und Swisscanto Equity Fund Responsible zu investieren. Was mich etwas irritiert, sind die relativ hohen Kaufkosten von 1.5 Prozent. Der Berater hat schon gesagt, dass der Verkauf dafür gratis sei. Was halten Sie von dem Vorschlag betreffend der beiden Swisscanto ETFs? Leserfrage von R.L.

Bei den Anlagevehikeln müssen Sie unterscheiden zwischen klassischen Anlagefonds und Exchange Traded Funds ETFs. Ein Anlagefonds ermöglicht es Ihnen, auf einfache Weise Ihr Geld breit diversifiziert zu investieren. Dabei wird Ihr Geld professionell aktiv oder passiv verwaltet und Sie können unter einer Vielzahl von Fonds mit unterschiedlichen Strategien auswählen. Beim Kauf eines Anlagefonds bei der Bank fällt in der Regel als einmalige Gebühr eine Ausgabekommission an. Diese ist je nach Bank und Fonds unterschiedlich. Teils fällt beim Verkauf des Fonds auch noch eine Rückgabekommission an. Unabhängig davon wird dem Fonds für die Verwaltung der Gelder eine Gebühr belastet. Wie hoch diese ist, sehen Sie in der Gesamtkostenkennzahl Total Expense Ratio TER.

Exchange Traded Funds ETFs geben Ihnen ebenfalls die Möglichkeit, Ihr Geld breit diversifiziert anzulegen. Solche Instrumente sind in der Regel an einen Index gekoppelt. Man investiert meist passiv. ETFs werden an der Börse gehandelt, was nicht bei allen klassischen Anlagefonds der Fall ist. Beim Kauf und Verkauf fallen die entsprechenden Traktionsgebühren der Börse an.

Beim Immobilienfonds profitieren Sie von regelmässigen Erträgen, was im Alter sinnvoll ist.

Wie bei den klassischen Fonds fallen auch bei ETFs Gebühren für die Verwaltung der Gelder an, die dem Fonds belastet werden. Diese werden ebenfalls in der Gesamtkostenkennzahl TER ausgewiesen. Bei passiv verwalteten Fonds ist diese Gebühr tiefer. Der Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA investiert vorwiegend in Wohnliegenschaften in der Schweiz und ermöglicht dank einer regionalen und objektspezifischen Streuung, das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine einzelne Liegenschaft zu senken. Der Fonds ist an der Schweizer Börse (SIX) kotiert und weist eine TER von 0,8 Prozent aus. Der zweite Fonds ist ein reiner Aktienfonds, wobei ich aufgrund Ihrer Angaben nicht sehe, ob global oder nur in einzelne Bereiche investiert wird.

Beide Fonds werden auf der Basis von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. Hier stellt sich für mich die Frage, ob Sie wirklich noch zusätzlich in Aktien investieren wollen, obwohl Sie bereits ein Aktiendepot mit Einzeltiteln besitzen wie ich Ihren zusätzlichen Angaben entnehme.

Meines Erachtens sollten Sie zusätzlich diversifizieren und ein Klumpenrisiko in einer bestimmten Anlageklasse möglichst vermeiden. Grundsätzlich sollten Sie sich fragen, welche Ziele Sie mit der Anlage verfolgen. Wollen Sie möglichst Ihr Vermögen erhalten oder suchen Sie Erträge? Beim Immobilienfonds profitieren Sie von regelmässigen Erträgen, was im Alter sinnvoll ist. Die Risiken halten sich in Grenzen.

Sie müssen sich auch überlegen, wie viel Risiken Sie eingehen wollen. Bei einem Aktienfonds müssen Sie mit starken Kursschwankungen rechnen. Da Sie bereits einiges in Aktien investiert haben, würde ich wohl eher einen Fonds vorziehen, der stärker auf andere Anlageklassen wie Anleihen oder Rohstoffe fokussiert, um eine allenfalls zu hohe Gewichtung in Aktien zu vermeiden. Wichtig ist, dass Sie mit Ihrer Bank Ihre gesamte Vermögenssituation anschauen und so eine riskante Übergewichtung einzelner Anlageklassen verhindern.

