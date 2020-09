Kalifornien und Oregon – Behörden befürchten viele Opfer bei Waldbränden Das Ausmass der Zerstörungen durch die verheerenden Brände an der Westküste der USA ist längst nicht bekannt. Noch brennt es und in Oregon müssen sich eine halbe Million Menschen auf eine Evakuierung einstellen.

San Francisco und die gesamte Bay Area verschwinden gerade unter einer dicken Wolke, die durch verheerende Buschbrände ausgelöst wird. Auch die Sonne kommt kaum durch. So wirkt der Himmel über San Francisco orange. Video: Storyful

Die verheerenden Waldbrände an der US-Westküste haben Zehntausende Menschen in die Flucht getrieben. Allein in Oregon hätten 40’000 Anwohner ihre Häuser verlassen müssten, teilte die Gouverneurin des Bundesstaates, Kate Brown, am Freitag mit. 500’000 Menschen seien angewiesen worden, sich auf mögliche Evakuierungen vorzubereiten. Mehr als 4000 Quadratkilometer Land stehen Browns Angaben zufolge in Flammen. Dutzende Menschen würden in den Brandgebieten vermisst.

Es würden viele Todesopfer befürchtet, sagte Andrew Phelps von der Behörde für Katastrophenschutz. Das ganze Ausmass der Zerstörung sei noch nicht bekannt. In den letzten Tagen hätten die Behörden erst vier Todesfälle auf die Waldbrände zurückgeführt, berichtete das Portal «Oregonlive.com».

Seattle, Washington, ist wegen der Brände im südlichen Bundesstaat Oregon in Rauch gehüllt. (11. September 2020) Keystone

Laut Feuerwehr-Chef Doug Grafe kämpften Einsatzteams derzeit gegen 16 grössere Brände an. Nach einer Hitzewelle mit starken Winden herrscht nun kühleres Wetter mit abflauenden Winden. Das würde nun bei den Löscharbeiten helfen, sagte Grafe.

Gouverneur spricht von Klimakrise

Im dem südlich an Oregon grenzenden Bundesstaat Kalifornien waren am Freitag über 14’800 Feuerwehrleute gegen 28 grössere Feuer im Einsatz. Nach Angaben der Behörde Cal Fire am Freitag forderten die Brände mindestens 19 Menschenleben, mehr als 3900 Gebäude wurden vernichtet.

In einer Brandzone im Bezirk Butte County knapp 300 Kilometer nördlich von San Francisco, waren am Freitagabend noch 19 Menschen als vermisst gemeldet. Zuvor waren die Behörden nach Leichenfunden von 10 Toten ausgegangen. Sheriff Kory Honea korrigierte diese Angabe auf neun hinunter. Die Zahl der Toten könnte aber noch ansteigen. Die schwelenden Überreste seien vielerorts noch zu heiss, um die Gebiete gründlich abzusuchen, sagte Honea.

«Wir befinden uns in einer Klimakrise», erklärte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom am Freitag bei einem Ortsbesuch in den ausgebrannten Wäldern nahe der Ortschaft Oroville. Viele Wissenschaftler hätten diese Entwicklung schon vor Jahren vorausgesagt. Der Demokrat forderte zum verstärkten Kampf gegen den Klimawandel auf.

Mit einem absichtlich gelegten Feuer nahe Big Sur, Kalifornien, wollen die Feuerwehrmänner einen grösseren Brand unter Kontrolle zu bekommen. (11. September 2020) Keystone

Nach Einschätzung von Experten verschärft der Klimawandel Trockenheit, Hitze und Wetterextreme, die zu heftigeren Waldbränden beitragen. In diesem Jahr brannte in Kalifornien bereits eine Rekordfläche von mehr als 12’500 Quadratkilometern Land ab. Schon jetzt zählen sechs der derzeitigen Brände zu den 20 grössten in der Geschichte Kaliforniens seit Beginn der Aufzeichnungen um 1930.

SDA