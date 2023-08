Tierquälerei in Zürich – Behörden ermitteln in Fall von gequälter Katze Am Wochenende kursierte im Internet ein Video, in dem zu sehen ist, wie ein junger Mann eine Katze grausam tötet. Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen. SDA

Mindestens zwei Männer misshandelten im Video ein kleines Kätzchen mit Tritten. Symbolbild: Urs Jaudas

Die Zürcher Jugendanwaltschaft hat im Zusammenhang mit einem Fall von Tierquälerei ein Verfahren eröffnet. Dabei geht es um ein im Internet kursierendes Video, in dem eine Katze grausam getötet wird. Die Aufnahmen zeigen, wie mindestens zwei Schweizerdeutsch sprechende Personen ein kleines Kätzchen misshandeln. Sie stampfen auf dem Tier herum, treten es, lassen einen Hund auf das Tier los und lachen dabei.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigte am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA die Verfahrenseröffnung. Zuerst darüber berichtet hatte das Online-Newsportal «20 Minuten». Man habe Kenntnis von besagtem Video und den Aufrufen zur Gewalt gegen den mutmasslichen Täter, sagte ein Polizeisprecher.

Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen, sagte der Sprecher weiter. In ihrer Stellungnahme wies die Stadtpolizei darauf hin, dass das Verbreiten von Videos mit Gewaltdarstellungen strafbar sein könne – und dass Selbstjustiz unter Strafe stehe. Weitere Angaben machte sie nicht.

Mutmasslicher Täter wird bedroht

Das Video löste in sozialen Medien heftige Reaktionen aus, darunter Gewaltaufrufe. Im Zusammenhang damit wurde am Wochenende ein 16-Jähriger als Mittäter genannt. Sein Name, eine angebliche Adresse und eine angebliche Telefonnummer wurden im Internet verbreitet. Blick.ch berichtete, am Wohnort des Vaters des 16-Jährigen seien Personen aufgetaucht und hätten Steine an die Fassade von dessen Wohnhaus geworfen.

