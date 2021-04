Hip-Hop Yoga Flow im Test – Bei aller Liebe zur Musik Unser Autor mag Hip-Hop. Yoga nicht so. Vielleicht bringt ihm das eine das andere näher. Ein Selbstversuch. Meinung Jean-Marc Nia

Selin Öksüz leitet das Angebot Hip-Hop Yoga Flow. Foto: PD

Hip-Hop und ich sind Freunde. Seit 1987, als ich das erste Mal Public Enemy hörte. Yoga und ich? Nun, wir begegneten uns einmal im Jahr 2019. Ich muss damals der einzige Anfänger gewesen sein, denn ausser mir kapierten in dem Raum alle die Bewegungsabläufe. Mir gings zu schnell. Ab einem bestimmten Zeitpunkt kapitulierte ich. Und fühlte mich unfassbar dumm. Dieses Gefühl sollte einem Yoga nicht vermitteln.

Aber ich würde Yoga gerne mögen. Mir gefallen die Bewegungen. Nur schon optisch. Vielleicht ist also Hip-Hop Yoga Flow was für mich? Yoga zu Rap. Ein Angebot der in Zürich lebenden Tänzerin und Yogalehrerin Selin Öksüz. Die Anmeldung für das entsprechende Angebot auf Zoom klappte reibungslos, und auch die Überweisung von 20 Franken per Twint machte keine Probleme.



Noch diese Randnotiz: Als besonders fit würde ich mich nicht bezeichnen. Ausser mir, einem 48-jährigen Mann, sind ausschliesslich Frauen eingeloggt. Alle definitiv jünger als ich. Die Lektion soll eine Stunde dauern. Ob ich das durchhalte?