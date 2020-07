Luftfahrt und Maskentragpflicht – Bei den Airlines herrscht Ungewissheit In ausländischen Fliegern sind Masken längst obligatorisch. Die Schweizer Branche berät noch. Pia Andrée Wertheimer

Bei Shanghai Airlines bereits Alltag: Die Passagiere tragen alle eine Schutzmaske. Foto: Reuters

Die Order des Bundesrates an den ÖV ist unmissverständlich: Ab Montag gilt Maskenpflicht. In der Aviatikbranche hingegen ist noch alles unklar. Werden Passagiere im Flugzeug ebenfalls eine Schutzmaske tragen müssen? Beim Bundesamt für Zivilluftfahrt lautet die Antwort: nein. Denn: In der Schweiz umfasst der ÖV die Verkehrsangebote von Bahn, Tram, Bus, Schiff und Seilbahn – nicht aber die Fliegerei.