Viel zu idyllisch für den Wahlkampf: Windräder in Kalifornien. Foto: David McNew (Getty Images)

Windräder auf Brückenpfeilern, fliegende Kräne und besoffene Häuser. So stellt sich die SVP des Kantons Zürich die Zukunft vor, würde am 18. Juni das Klimaschutzgesetz angenommen. Zumindest suggeriert das das Twitter-Profil der Partei. Auf der Plattform warnt die SVP vor 120 Windrädern, die den Kanton Zürich bei einem Ja zum Gesetz zustellen würden.

«Doch wie illustriert man diese Warnung bloss?», muss sich ein verzweifelter Kommunikationsmensch gefragt haben. Auf den gängigen Stockfotos sehen Windräder immer so unanständig idyllisch aus.

Weil man bei der SVP nicht von gestern ist, wusste dieser sich jedoch zu helfen. Flugs generierte der Kommunikationsprofi mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ein Bild, das laut Twitter-Post eine «Baustelle für Windräder im Kanton Zürich» visualisieren soll.

Das Resultat ist beruhigend für alle, die wegen KI Angst um ihren Job haben. Auf einem der Fotos sind Brückenpfeiler statt Windräder, und die Fahrzeuge und Gebäude sehen aus, als stammten sie aus einem Salvador-Dalí-Gemälde. Der Spott der Twitter-Gemeinde war der SVP auf jeden Fall gewiss.

Irgendetwas stimmt da nicht… Foto: Twitter (Screenshot)

Aber auch bei den Befürwortern des Klimaschutzgesetzes können sie KI. An verschiedenen Bahnhöfen konnte man mit seinen Wahlunterlagen einen Fake-Putin auf grossen Bildschirmen füttern, an denen dieser dann arg zu würgen hatte.

Jemand war gar nicht einverstanden mit der Aktion. Foto: PD

Am vergangenen Mittwoch ging die Installation jedoch bereits in die Brüche. Eine Frau zertrümmerte die Bildschirme mit einem Hammer. Ob sie in guter alter Maschinenstürmer-Tradition gegen neue Technologien ankämpfte oder ob sie politisch nicht einverstanden war, ist bislang nicht bekannt.

Es bleibt auf jeden Fall spannend, welche politischen Blüten uns KI in Zukunft noch bescheren wird.



Jan Bolliger ist Volontär beim «Tages-Anzeiger». Er hat in Zürich Philosophie und Volkswirtschaftslehre studiert. Mehr Infos

