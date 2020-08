Sturzgefahr für Kinder – Bei diesem Kinderwagen könnte sich der Schiebebügel lösen Wegen Unfallgefahr ruft die Thule Group vereinzelte Wagen des Modells «Thule Sleek Buggy» zurück. Besitzer werden gebeten, diese ab sofort nicht mehr zu verwenden.

Vom Rückruf betroffen sind die Kinderwagen «Thule Sleek Buggy», die zwischen Mai 2018 und September 2019 hergestellt wurden. Foto: thule.com

In Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU), ruft die schwedische Thule Group ausgewählte Chargen des Kinderwagens «Thule Sleek Buggy» zurück. Bei den betroffenen Kinderwagen könne sich der Schiebebügel vom Rahmen lösen, so dass eine Sturzgefahr für das Kind bestehe, schreibt das BFU in einer Medienmitteilung.

Vom Rückruf betroffen sind die Kinderwagen «Thule Sleek Buggy», die zwischen Mai 2018 und September 2019 hergestellt wurden. Buggys, die ab Oktober 2019 hergestellt wurden, seien vom Rückruf nicht betroffen und könnten weiterhin sicher verwendet werden, heisst es in der Mitteilung. Unter folgendem Link findet sich eine Anleitung, wie festgestellt werden kann, ob der Buggy vom Rückruf betroffen ist: https://www.thule.com/de-ch/product-recall/recallthulesleek.

Besitzer und Besitzerinnen eines solchen Kinderwagens werden gebeten, diesen ab sofort nicht mehr zu verwenden und anhand des Produkttypenschilds zu überprüfen, ob dieser vom Sicherheitsproblem betroffen ist. Personen, die einen der betroffenen Buggys besitzen, erhielten per Post kostenlos einen Ersatzrahmen zugestellt, schreibt das BFU.

red