Seiler kocht FETT – Bei diesen Auberginenkroketten werden Sie ausflippen Und nachdem Sie durchgedreht sind, können sie dann das Frittieröl aus der Küche schrubben. Christian Seiler (Das Magazin)

Foto: Carmen Palma

Was würden Sie tun, wenn Ihnen ein Freund per Whatsapp mitteilt, dass seine Crocchette di melanzane so gut sind, dass er durchdreht?