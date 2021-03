Hier kommt die Zürcher Gymiprüfung – Bei einem Leck müssten 4000 Kinder nochmals antraben Tatort Bülach: Damit die Aufgaben der Aufnahmeprüfungen an den Mittelschulen nicht vorzeitig bekannt werden, erfolgt die Übergabe höchst geheim. Hélène Arnet

Geheime Lieferung der Gymiprüfungen an die Kantonsschule Zürcher Unterland. Auf unseren Bildern dürfen keine Rückschlüsse auf Person oder Druckerei möglich sein. Foto: Dominique Meienberg

Der Lieferwagen fährt auf dem Pausenplatz der Kantonsschule Zürcher Unterland vor. Fünf Schülerinnen, die auf Klappstühlen sitzend zeichnen, schauen irritiert hoch. Was will der da? Es steigen zwei maskierte Männer aus.

Kein schlechter Anfang für einen «Tatort»-Krimi. Die Szene spielte sich genau so vor ein paar Tagen ab. Und sie war Teil einer generalstabsmässig geplanten Aktion: der Verteilung der Aufgabenblätter für die Aufnahmeprüfung an den Zürcher Mittelschulen, die am Montag und Dienstag stattfindet.

Geheime Tour

Nur wenige Leute wissen, wann der Lieferwagen bei welcher Schule vorfährt. Und die Fahrer sind angewiesen, die Prüfungen nur einer zuvor bestimmten Person gegen Unterschrift zu übergeben. Die Maske tragen sie natürlich wegen Corona. Auch beim Fotografieren mussten wir vermeiden, dass Rückschlüsse auf die Personen oder die Druckerei gezogen werden können.