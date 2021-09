Extremismusforscher im Interview - «Bei einer Impfpflicht würde die Gewaltbereitschaft weiter steigen»

Tausende Massnahmengegner demonstrierten vergangene Woche in Bern. Dabei wurde eine zunehmende Gewaltbereitschaft sichtbar: Die Polizei konnte die Demonstrierenden nur mittels Schutzzaun, Tränengas und Wasserwerfer vom Bundeshaus fernhalten.

Herr Baier, haben Sie die Bilder aus Bern überrascht?

Klar. Ein Angriff aufs Bundeshaus ist ein Angriff auf die Demokratie. Dass es so weit kommen würde, hätte ich nicht erwartet – nicht hier in der Schweiz. Rangeleien mit der Polizei waren zu erwarten gewesen. Nicht aber, dass einzelne Demonstrierende so weit gehen. Die Ereignisse erinnerten an den Capitol-Sturm der Trump-Anhänger.