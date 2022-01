Stadtratswahlen: Corine Mauch (SP) – Bei ihr dauert ein Abend, ein Entscheid, eine Karriere auch mal länger Corine Mauch will eine vierte Amtszeit. Ihr Machtanspruch ist so gefestigt, dass niemand gegen sie anzutreten wagt – obwohl sie jüngst schnitzerte. Mario Stäuble

Corine Mauch: Als Zürichs Bannerträgerin ist sie souverän-entspannt, als Machtpolitikerin kann sie Debatten gezielt in die Länge ziehen. Foto: Ela Çelik

Selbst Albert Einstein kann sich ihrem Charme nicht entziehen. Am Eröffnungsabend der Wissenschaftsmesse Scientifica 2021 betritt Stadtpräsidentin Corine Mauch die Bühne der «StageOne»-Halle in Oerlikon, um ein Kamingespräch mit dem legendären Wissenschaftler zu führen. Präziser: Mauch redet mit einem animierten Einstein-Avatar auf einem übergrossen Bildschirm. Es ist ein Gag mit Absturzgefahr – was, wenn das Programm abschmiert? –, aber die SP-Frau schauspielert sich entspannt durch den Dialog mit dem digitalen Gegenüber, als existierte das 250-köpfige Publikum voller Prominenz nicht.