Schauspielerin Catriona Guggenbühl – Bei ihr steht manchmal die Zeit still Sie war im grossen Theater eine Weltreisende. Nun spielt Catriona Guggenbühl eine Frau mit der Diagnose Brustkrebs. Stefan Busz

Ganz im Beiseit: Catriona Guggenbühl. Foto: Yoshiko Kusano

Sie zählt: 53, 54, 55, 56. Und fragt sich: Wie alt werde ich? Denn das Verdikt lautet: Brustkrebs. Da kommt man schon ins Sinnieren.

«Du hast auf den Punkt gesprochen», sagt Regisseurin Beren Tuna. Sie hat die Spielfassung von Ruth Schweikerts autobiografischem Text «Tage wie Hunde» für das Sogar-Theater eingerichtet. Also fängt die Schauspielerin Catriona Guggenbühl von neuem an zu zählen: 53, 54, 55, 56. Und diesmal ist alles auf Komma.

Ein verletzter Körper

Wir sind im Sogar-Theater auf einer Probe. Auf der Bühne stehen drei Schauspielerinnen: Newa Grawit, Regula Imboden und eben Catriona Guggenbühl. Im Stück geht es um eine Brustkrebserkrankung. Drei Frauen reden darüber, was nach der schrecklichen Diagnose folgt. «Was ist das für eine Maschinerie, in die ein Mensch mit Krebs gerät? Was passiert mit dem Körper? Was passiert mit alten Gewissheiten? Worauf soll man warten?» So sagt es die Vorschau. Alles mit Punkt und Fragezeichen. Auf der Probe sehen wir aber Übergänge. Möglichkeitsformen.