Zürcher Krisenmanagerin im Porträt – Bei ihren Entscheiden geht es um Leben und Tod Noch kein Jahr im Amt, ist Natalie Rickli als Zürcher Gesundheitsdirektorin gefordert wie kaum ein Regierungsrat vor ihr. Wie sie damit umgeht. Susanne Anderegg

Natalie Rickli bewahrt Ruhe in der grössten Krise des Schweizer Gesundheitswesens seit 100 Jahren. Foto: Andrea Zahler

Die Stimmung im grossen Saal des Zürcher Rathauses ist wie an einer Trauerfeier: ernst und bedeutungsschwer. Die Medien sind kurzfristig zu einer Medienkonferenz gerufen worden. Es ist Montag, 16. März, 18 Uhr. Der Tag des Lockdown. Am Nachmittag hat der Bundesrat das öffentliche Leben in der Schweiz gestoppt. Nun informiert der Kanton Zürich.