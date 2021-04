Bauarbeiten eingestellt – Roger Federer muss bei Bauprojekt in Rapperswil ins Tie Break Rückschlag für Roger Federer. Das Gesuch für die Altlastensanierung auf seinem Grundstück ist sistiert. Die Einsprache von Aqua Viva zeigt Wirkung. Urs Schnider

Während der Bau von Roger Federers Villa vorankommt, hapert es im Uferbereich. Foto: Markus Timo Rüegg

Sein Comeback in Katar vor ein paar Wochen verlief nicht so, wie es sich der Tennis-Maestro vorgestellt hatte. Jetzt zeigt sich: Auch abseits des Tennisplatzes muss Roger Federer einen Rückschlag hinnehmen. Die Einsprache, die der Verein Aqua Viva gegen die Altlastensanierung auf Federers Grundstück in der Kempratner Bucht eingereicht hatte, zeigt Erfolg. Sämtliche Bautätigkeiten auf dem Grundstück sind derzeit eingestellt. «Das Gesuch der Bauherrschaft wurde sistiert», bestätigt Christian Leutenegger, Bauchef in Rapperswil-Jona. Das sei zwar eine übliche Massnahme in einem Einspracheverfahren, falls mit einer Sistierung eine gütliche Einigung getroffen werden könne. Trotzdem wird jetzt nachgebessert.