Räumungsaktion der Stadt – Beim HB Zürich werden Hunderte Velos abtransportiert Die Abstell-Verbotstafel steht schon lange da – jetzt macht die Stadt ernst und entfernt zahlreiche Fahrräder, die einer Baustelle im Weg stehen. Für einige Besitzer wirds nun teuer. Pascal Unternährer

Stange abschrauben, Velo mit Schloss entfädeln, abtransportieren: Arbeiter der Stadt räumen den Platz für den Tunnelbau. Foto: hub

Einige Velofahrerinnen und Velofahrer in der Stadt Zürich dürften heute Freitag oder später eine böse Überraschung erleben: Ihr Gefährt steht nicht mehr an der Stelle, an der sie es abgestellt haben. Zumindest wenn sie es bei der Sihlpost oder am Sihlquai parkiert haben.