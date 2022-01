Neue Veloroute in Zürich – Beim Milchbuck verschwinden 62 Parkplätze Das Tiefbauamt setzt auf zwei Quartierstrassen im Kreis 6 ganz auf Veloverkehr. Das kommt nicht bei allen gut an. Tina Fassbind

Alles muss weg: Die Parkplätze auf dieser Strecke sollen zugunsten einer Velovorzugsroute verschwinden. Foto: Ela Çelik

Die Zürcherinnen und Zürcher wollen mehr Platz für Velos und weniger Autos in der Stadt. Das haben sie am 28. November mit ihrem deutlichen Ja zu den beiden Richtplänen klargemacht. Im Kreis 6 will die Stadt nun ein Projekt umsetzen, in dem die Platzverhältnisse auf den Kopf gestellt werden. Das zuständige Tiefbauamt hat die Pläne am Freitag publiziert.

Konkret geht es um zwei Abschnitte der Milchbuck- und Scheuchzerstrasse, auf denen eine Velovorzugsroute vorgesehen ist. Um dafür Platz zu schaffen und die Sicherheit für die Radfahrenden zu erhöhen, will die Stadt sämtliche 62 bestehenden Blaue-Zone-Parkplätze aufheben. Auch die 13 bisherigen Motorradparkplätze an der Scheuchzerstrasse kommen weg. Während Motorisierte auf diesen Strecken künftig keine Parkplätze mehr haben werden, sind 16 neue Veloabstellplätze geplant.