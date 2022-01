Psychiater über Selbstsucht – «Beim Narzissmus holen die Frauen auf» Ich, ich, ich: Marc Walter über selbstverliebte Menschen, Egomanen auf den Chefetagen – und die Frage, ob Corona-Impfgegner Narzissten sind. Nadja Pastega

Marc Walter: «Dieser Jesus-Vergleich von Sepp Blatter ist schon sehr auffällig.» Foto: Christian Flierl

Marc Walter empfängt in seinem Chefbüro an der psychiatrischen Uniklinik in Basel. Ein Raum mit nüchternem Mobiliar. Pult und Regale sind leer geräumt, Walter zieht gerade in den Aargau um. Der 50-jährige Psychiater gilt als Experte für Narzissmus. Er weiss, wie Menschen ticken, die sich für die Grössten halten.