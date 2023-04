Das Omakase besteht aus zahlreichen kleinen Gängen – wie diesem Salat mit Lachs und Passionsfrucht. Fotos: Sabina Bobst

Wer in der japanischen Küche das Besondere sucht, landet beim Omakase: Es ist neben dem Kaiseki – einem Mehrgänger, der ursprünglich zur Teezeremonie gereicht wurde – so etwas wie die Königsdisziplin dieser Küche. Übersetzt bedeutet Omakase so viel wie «Ich überlasse es Ihnen». Man begibt sich also in die Hand des Kochs, gegessen wird in der Regel direkt am Tresen, wo der Sushi-Chef kleine Gerichte oder einzelne Happen frisch und vor den Augen der Gäste zubereitet.