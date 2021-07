Wechsel steht bevor – Der Petkovic-Abgang ist beschlossene Sache Vladimir Petkovic verlässt den SFV und wird Trainer von Bordeaux. Der Schweizerische Fussballverband hat sich mit dem französischen Verein geeinigt. Herbie Egli

Vladimir Petkovic kehrt der Schweizer Nationalmannschaft den Rücken. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Wie diese Zeitung schrieb, ist für Vladimir Petkovic jetzt der beste Zeitpunkt zu gehen. Es lag kaum an diesem Artikel, dass er sich entschlossen hat, nach sieben Jahren als Schweizer Nationaltrainer zu Girondins Bordeaux zu gehen. Es ist das Gesamtpaket des französischen Vereins, das ihn als neue Aufgabe reizt.

Petkovic hat den Schweizerischen Fussballverband Ende letzter Woche über seine Absichten informiert. Bordeaux hat sich danach beim SFV gemeldet und um die Freigabe gebeten. Diese haben die Franzosen nun bekommen, nachdem sich der Ligue-1-Verein und der Schweizerische Fussballverband über die Ablösesumme geeinigt haben. Petkovic hatte noch einen laufenden Vertrag bis nach der WM im nächsten Jahr in Katar.

Der scheidende Schweizer Nationaltrainer soll bereits am Samstag als neuer Bordeaux-Coach vorgestellt werden. Beim letzten Saisonvorbereitungsspiel seines neuen Clubs gegen Troyes. Gut möglich also, dass der Petkovic-Abgang noch am Dienstagabend offiziell verkündet wird. Wer ihn beim SFV ersetzt, soll in den nächsten zwei Wochen entschieden werden.

