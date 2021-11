Interview mit Marco Chiesa - «Beim Pflegepersonal macht eine Impfpflicht durchaus Sinn»

Herr Chiesa, die SVP ist die einzige Regierungspartei in Westeuropa, die die Corona-Politik der eigenen Regierung aktiv behindert. Warum?

Wir können dem Bundesrat und dem BAG nicht nur Medaillen verleihen. In den vergangenen eineinhalb Jahren ist viel schiefgelaufen. Zu Beginn fehlten die Masken, dann wurden die Impfdosen zu spät bestellt; sogar Marokko war schneller als die Schweiz. Aus falscher Rücksichtnahme auf die EU wurden keine Grenzkontrollen durchgeführt, und das Virus konnte frei zirkulieren. Das Tessin war besonders stark davon betroffen. Vor allem aber werfe ich dem Bundesrat vor, sich nicht sofort um die mit Abstand grösste Risikogruppe gekümmert zu haben: die älteren Menschen in den Spitälern und Altersheimen. Hinzu kommen willkürliche Massnahmen. So mussten Restaurants und Ski-Terrassen im Frühling geschlossen bleiben, während die Bordelle offen waren.