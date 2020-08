Ein Biergarten für Altstetten – Beizen-Charme à la 2020 Die neue Brasserie Spirgarten will das alte Altstetten mit dem neuen, schicken versöhnen. Das gelingt aber nur teilweise. David Sarasin

I nnen zart, aussen knuspr i g : Die Schweinshaxe vom Trebersäuli , dazu die passende Bierbegleitung. Foto: Dominique Meienberg

Kaum ein anderes Zürcher Quartier wandelt sich derzeit so sehr wie Zürich-Altstetten. Am beschaulichen Lindenplatz ist davon allerdings noch wenig zu spüren. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Auf den Bänkli beim 50er-Jahre-Ensemble aus Läden und Gastrobetrieben tummeln sich an diesem sonnigen Mittwochabend unterschiedlichste Familien. Kinder trollen über das Kopfsteinpflaster, an den Tischen der Beizen und Cafés sitzen Leute. Alles wie erwartet also?