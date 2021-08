Trotz Sexismusvorwürfen – Bekannte Autorin spricht an Gedenkanlass für Peter Buser Der kürzliche verstorbene Bankier wurde wegen seines Umgangs mit jungen Frauen verfemt. Doch nicht alle haben sich von ihm abgewandt. Rico Bandle

So präsentierte er sich gerne: Peter Buser mit seinen jungen Begleiterinnen vor dem Wiener Opernball 2015. Foto: Getty

Damit hatte er sich endgültig ins gesellschaftliche Abseits gestellt: In einem TV-Beitrag wies der über 80-jährige Selfmade-Millionär Peter Buser eine blutjunge Freundin an, vor ihm auf den Boden sitzen. Als die Reporterin nach dem Grund fragte, sagte er: «Sie muss in einer untertänigen Stellung sein. Weil ich bin der Herr.»

Es war nur einer von vielen bizarren Auftritten und Provokationen des Bankiers aus Trimbach SO – doch nach der #MeToo-Debatte war es einer zu viel. Der selbst ernannte Freund junger Damen, zuvor als Paradiesvogel und Mäzen vielerorts noch gern gesehen, wurde fast überall zur Persona non grata erklärt.